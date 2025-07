Alba Redondo, de los campos de tierra a la prensa del corazón

De los campos de tierra a la prensa del corazón, pocas jugadoras representan mejor el cambio de dimensión del fútbol femenino español que Alba Redondo. "Estoy normalizando el amor y la libertad", señala a la AFP desde la concentración de la Roja en Lausana sobre su reciente boda con Cristina Monleón.

La revista Hola, institución española de la prensa rosa, dedicó un detallado reportaje de la pareja durante su espectacular enlace a mediados de junio.

"Es una revista mítica, en sus páginas ha habido grandes celebrities, grandes momentos... Verme reflejada ahí fue un 'shock' bastante grande, pero de felicidad", señala Redondo tras el segundo entrenamiento de España en el campo Juan Antonio Samaranch, donde España se prepara para la Eurocopa.

"Al final estoy normalizando el amor, la libertad, el que podamos celebrarlo sin ningún tipo de opinión ajena, externa; estar con quien quieres, estar con quien amas, eso es el amor", añade.

Detrás de las Balones de Oro Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y 2024), Redondo forma parte de las jugadoras indispensables de la Roja: la delantera del Real Madrid participó en todos los partidos que llevaron a España al título mundial en 2023.

"Nos admiramos entre nosotras porque cada una aporta lo mejor y yo no me creo superior que nadie. España es una cuna de campeonas y tenemos mucho futuro", señala sobre la reserva de talento del equipo dirigido por Montse Tomé.

- "Tener un plan B" -

La historia de Redondo, de 28 años, es un reflejo de la explosión deportiva y social del fútbol femenino en España.

"Si a mí me cuentan hace diez años que iba a estar como estoy, no me lo hubiera imaginado. Las niñas que están jugando ahora no saben realmente lo que nosotras hemos pasado", rememora la jugadora, que debutó en la Roja en 2018 -46 partidos y 17 goles-.

"Yo vengo de los campos de tierra, de entrenar a las ocho de la noche", subraya la delantera, licenciada en Ciencias Deportivas, "porque es importante tener también un plan B, por si no sale bien el plan A".

Tras la Eurocopa 2022, donde España fue eliminada en cuartos por Inglaterra, anfitriona y a la postre vencedora, la mayoría de las jugadoras se plantó para exigir un cambio en las condiciones de trabajo que las permitiera competir con las mejores.

- Antes y después para la Roja -

"Ha sido un antes y un después. Todo lo que ha venido ha sido para mejor, en las áreas deportivas y también externas. Era el gran paso que queríamos", señala.

En estos tres años de vértigo España pasó de equipo prometedor a referencia total del fútbol femenino, señalada como gran favorita para ganar su primera Eurocopa en Suiza.

"Ya vamos bien aprendidas y sabemos cómo gestionar estas cosas. También sabemos que dentro de nuestra profesión hay mucha presión y no es la primera vez", dice.

Consciente de su papel como referente social, Redondo insiste sobre el mensaje que envió a "las niñas" con su boda: "Me enamoré de una persona y me siento maravillosa con ella, lo celebré por todo lo alto porque quiero que todo el mundo sepa quién me hace feliz".

"Es un gran ejemplo que ese tipo de cosas se visibilicen. Hay que ir avanzando para quitar miedos", concluye.

