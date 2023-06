Alba Redondo: "Estamos convencidas de que hay un 'equipazo' para llegar lo más lejos posible"

La delantera del Levante Alba Redondo se muestra ilusionada ante la posibilidad de acudir por primera vez a un Mundial con la selección española y ve ya "una pasada" haber entrado en la prelista de Jorge Vilda para una cita para la que están "superambiciosas y convencidas de que hay un 'equipazo' para llegar lo más lejos posible", mientras que también valora positivamente el impacto de volver a contar con Alexia Putellas en una concentración en la que todas están "por y para España".

"Estoy disfrutando esta experiencia. Al final, estar preseleccionada para un Mundial es una pasada también por poder vivir esto y aprender de las jugadoras de las que estás rodeada. Creo que soy una persona afortunada en ese sentido y estoy preparándome", afirmó Redondo en una entrevista a Europa Press durante la concentración del combinado nacional en Benidorm (Alicante).

La albaceteña reconoce que con sus compañeras de ataque existe "una competencia sana" por hacerse un hueco en la lista final. "Aprendemos cada una de cada una y no nos lo tomamos como una rivalidad en el sentido de tengo que ir yo antes que tú. No, al contrario, no pensamos nada, sólo disfrutamos y así va a ser", apuntó.

La futbolista albaceteña ha estado "superexigente" y "supercomprometida" durante los partidos con el combinado nacional desde el pasado mes de septiembre donde se han medido a "rivales muy directos". "Hay momentos en los que nos ha costado más y en otros donde menos, pero hemos hecho el fútbol que tiene España, el que venimos trabajando desde hace bastante tiempo", expresó una Alba Redondo que trabaja "al máximo para poder defender muchas más veces esta camiseta".

Lo que no esconde es que están "superambiciosas" de sus posibilidades en el Mundial. "Estamos convencidas de que hay un 'equipazo' para poder llegar lo más lejos posible. Somos afortunadas de rodearnos de grandes jugadoras, de poder disfrutar de estas instalaciones, de poder entrenar con el cuerpo técnico que tenemos y de poder vivir este tipo de situaciones. Sólo nos queda trabajar para poder estar en las mejores condiciones posibles", afirmó.

El equipo inició el pasado lunes 19 su preparación, un mes después del fin de la Liga F, lo que ha permitido que las jugadoras hayan tenido "vacaciones". "Unas más que otras por tener que jugar la Copa de la Reina o la Champions, pero yo he desconectado, he pasado días con mi familia en Albacete, con mi pareja. He hecho lo que tenía que hacer para poder llegar con las pilas cargadísimas", remarcó la delantera.

Y ese tiempo de desconexión ha sido clave para liberar carga mental. "Yo lo voy a decir siempre, a lo mejor suena muy repetitivo, pero como no te vaya la cabeza no te van a ir las piernas. Es verdad que el factor físico es muy importante, pero el más importante es la cabeza. Para mí a día de hoy lo más importante es el factor mental porque es el que te bloquea en muchas ocasiones si no lo trabajas", advirtió Alba Redondo.

Una de las novedades de la concentración es la vuelta de Alexia Putellas, doble Balón de Oro y una "gran jugadora". "Sólo tenemos palabras positivas, no siempre podemos permitirnos el poder estar rodeadas de la mejor jugadora del mundo y aprender de ella, es que somos privilegiadas. Podemos disfrutarla porque que esté aquí para nosotras es un privilegio también", confesó.

"La veo bien, se le nota contenta y que está ya ambiciosa también por dar su juego. Al final, con la lesión del cruzado anterior ha estado parada mucho tiempo, pero Alexia, aunque no estaba, estaba. Tiene ganas, está demostrando que va a dar mucho juego, que va a seguir siendo una de las mejores jugadoras del mundo y lo vamos a poder ver", celebró la manchega.

Preguntada por todo lo sucedido desde finales de septiembre en la selección y la renuncia de 15 futbolistas a ser convocadas, la jugadora del Levante lamentó que durante este tiempo se haya dejado "un poco de lado el fútbol". "Es una pena, pero los que han tenido que hablar han hablado y ya está casi resuelto o resuelto", puntualizó

"No ha habido ninguna herida. Estamos supercentradas en el juego, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay un ambiente muy tranquilo y no hay tensión ni nada por el estilo, estamos por y para España y vamos a entrenar y pelear hasta el final", añadió al respecto la de Albacete.

"28 goles es una marca que nunca pensé que iba a realizar"

Sobre su temporada, Alba Redondo confesó que los 28 goles anotados para ser 'pichichi' "es una marca que nunca" pensó que podría "realizar" en su carrera deportiva. "Tengo que dar gracias a mucha gente que hay a mi alrededor que me ha estado dando consejos y experiencias y si además tengo un equipo que me acompaña pues muchísimo mejor", afirmó la internacional.

En este sentido, valora que se le dé "mérito" a esta cifra y logro compitiendo contra equipos como el FC Barcelona. "Cada una sabe todo el trabajo que lleva detrás y no es fácil, obviamente. Es verdad que el Barça domina a día de hoy la liga, pero hay equipos que le persiguen y que siguen trabajando para poder alcanzarle. Estábamos acostumbrados a que la 'pichichi' sea del FC Barcelona o del Real Madrid, pero, mira, este año ha cambiado un poquito la historia", señaló con un sonrisa.

Finalmente, la internacional parece tener claro su futuro para la temporada que viene, en la que intentará ayudar a su equipo a clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones. "El año que viene voy a jugar Champions con el Levante, era uno de los objetivos que me planteé al principio de esta temporada", zanjó.

