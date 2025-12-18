Alba y CVC modifican su estructura societaria en Naturgy y mantienen una participación del 18%

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - Corporación Financiera Alba y Rioja Investments, indirectamente participada mayoritariamente por los fondos CVC, han acordado renovar sus compromisos con respecto a su inversión conjunta en Naturgy y modificar su estructura societaria.

En concreto, ambos han decidido modificar la estructura de coinversión societaria (Grupo Rioja) a través de la que mantenían desde 2018 su participación conjunta en Naturgy, que actualmente asciende al 18,59% de su capital social, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Alba contará en la estructura resultante a partir de ahora con una participación directa del 5,01% en el capital social de Naturgy, a través de Alba Europe, y Rioja Investments mantendrá una participación del 13,8% a través de, como hasta ahora, el Grupo Rioja.

La participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja Luxembourg y un 0,23% que poseía de manera directa con anterioridad a dicha modificación.

"La nueva estructura permite a ambos socios una mayor flexibilidad sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión en Naturgy", han destacado en un comunicado en el que subrayan que ambos accionistas "siguen plenamente comprometidos y coordinados".

Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en la energética.

Ambos socios acuerdan mantener los tres consejeros que les representan en el máximo órgano de gobierno de Naturgy, formado por quince miembros.

La participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa.

Esta reordenación, que los socios venían negociando desde mayo, ha cristalizado en un momento en el que dos de los principales accionistas de Naturgy han movido ficha: Criteria ha adquirido un 2% por 455 millones y ha elevado su participación en Naturgy al 26%, mientras que GIP (BlackRock) ha reducido su presencia al 12,62% tras colocar de forma acelerada un 7,1%.