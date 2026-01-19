Albacete-Barcelona y Betis-Atlético, en cuartos de la Copa del Rey

El FC Barcelona se medirá al Albacete, de la segunda división española, en cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que el Atlético visitará al Betis, según deparó el sorteo celebrado este lunes.

Si gana al equipo manchego, que viene de eliminar al Real Madrid en octavos, el Barça de Flick podría alcanzar las semifinales sin haberse enfrentado a ningún equipo de primera categoría tras deshacerse del Guadalajara y Racing de Santander.

En los otros dos enfrentamientos, el Alavés espera la visita de la Real Sociedad y el Valencia hará lo propio con el Athletic Bilbao.

Las eliminatorias serán a partido único, como se está haciendo desde el inicio de la competición, y se jugarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

- Cuartos de final de la Copa del Rey:

Albacete-Barcelona

Alavés-Real Sociedad

Valencia-Athletic

Real Betis-Atlético de Madrid