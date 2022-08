Albanese cree "inaceptable" que Morrison asumiera en secreto funciones en tres ministerios

El primer ministro de Asutralia, Anthony Albanese, ha informado este lunes de que investigar√° las "inaceptables" y "raras" informaciones de que su antecesor, el conservador Scott Morrison, asumi√≥ en secreto funciones en hasta tres ministerios durante los √ļltimos dos a√Īos de su mandato.

"Este es el tipo de actividades de 'pacotilla' que ridiculizaríamos si fuera en un país no democrático. El pueblo australiano merece algo mejor que este desprecio por los procesos democráticos y nuestro sistema de Gobierno", ha dicho Albanese ante la prensa, informa la cadena SBS.

Morrison fue designado en secreto como ministro adjunto para las carteras de Salud, Finanzas e Industria, seg√ļn han contado medios locales. El gobernador general, David Hurley, ha confirmado a trav√©s de su portavoc√≠a que aprob√≥ esta maniobra puesto que guardaba "coherencia" con la Constituci√≥n australiana.

Estas mismas fuentes han contado que algunos de los ministros titulares de estas tres carteras desconocían que compartían la gestión de la misma con Morrison, quien sí acordó en 2020 con el de Salud, Greg Hunt, asumir sus competencias en caso de que quedara incapacitado por contraer coronavirus.

No es el caso del entonces ministro de Finanzas, Mathias Cormann, quien la semana pasada aseguró haberse enterado de esta maniobra por la prensa. Otro de los que también ha asegurado no saber nada es el que fuera viceprimer ministro, Barnaby Joyce, quien ha censurado que esto se haya dado.

"Me enteré y no estoy de acuerdo. Creo en un sistema de equipo de gobierno donde los ministros son responsables de sus propias carteras. No tenemos una forma de gobierno presidencial", ha dicho a la cadena Channel 7.

En el caso del Ministerio de Industria, los poderes adquiridos por Morrison le permitieron tumbar un controvertido proyecto para explotar yacimientos de gas en Nueva Gales del Sur al que se habían opuesto en la región, pero que sí contaba con el beneplácito del titular de la cartera, Keith Pitt.

Para Albanese, todas estas revelaciones son "inaceptables" y "simplemente raras" y ha acusado a Morrison de gobernar "en las sombras" durante sus √ļltimos a√Īos.

Cuestionado por la cadena Sky News sobre este asunto, así como por las críticas de Albanese, Morrison ha preferido desviarse de la cuestión asegurando que desde que dejó el cargo no está al tanto de la "política del día a día".