Albania.- Muere un juez en un tiroteo en un tribunal en la capital de Albania

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un juez albanés ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas al haber recibido disparos en un tiroteo que ha tenido lugar dentro de una sala del Tribunal de Apelaciones de la capital de Albania, Tirana, en un suceso que se ha saldado con el arresto del sospechoso.

El juez Astrit Kalaja, que había resultado herido, ha fallecido posteriormente en el hospital. El tirador había logrado entrar armado en la sala y disparar contra Kalaja y otras dos personas --padre e hijo-- antes de ser detenido por la Policía.

El sospechoso, identificado como Elvis Shkambi, ha confesado el crimen en una comisaría, donde ha dicho que disparó al juez después de perder un juicio, según ha recogido el diario 'Shekulli'.

El primer ministro albanés, Edi Rama, que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos del fallecido, ha defendido a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que este ataque "requiere sin duda la respuesta jurídica más extrema" contra el atacante.

"Esta tragedia exige una reflexión sobre el sistema de seguridad interna de los tribunales, que además de exigir por ley determinados equipamientos tecnológicos, no puede seguir siendo una cuestión de elección de agentes de seguridad por parte del Poder Judicial, excluyendo cualquier intervención de la Policía estatal", ha dicho.

Rama ha indicado que además "este trágico suceso es el argumento más irrefutable para apoyar un endurecimiento significativo del Código Penal por posesión ilegal de armas y limitar al máximo el margen para jugar con los plazos en detrimento de la protección contra el fuego de las armas ilegales".

Por último, ha pedido que "este momento impactante provoque una reflexión sobre la facilidad con la que suele tratarse" la posesión de armas ilegales en los procedimientos judiciales.