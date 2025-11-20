Albania.- Suspenden de sus funciones a la vice primera ministra de Albania por un caso de corrupción

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) de Albania ha decidido este jueves la suspensión de la vice primera ministra y la titular de Infraestructura y Energía, Belinda Balluku, y la prohibición de salir del país, tras haber sido acusada de amañar contratos públicos.

La SPAK ha indicado que ha detectado irregularidades en los procedimientos de contratación de un túnel y una carretera, y ha explicado que Balluku, en su calidad de ministra, "supervisó y dirigió de forma continua el procedimiento de esta licitación pública, desde la fase preparatoria" hasta "la adjudicación del contrato al operador económico ganador".

"La acusada, en colaboración con los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas (...) predijeron al ganador de este procedimiento de licitación y crearon ventajas y privilegios indebidos", reza un comunicado publicado por el organismo en su página web, en el que precisa que la licitación la llevaba a cabo la Autoridad de Carreteras de Albania, institución dependiente del Ministerio de Infraestructura.

El resto de demandados son la directora general de la dicha institución, Evis Berberi; el director de planificación estratégica y operaciones, Erald Elezi; el director de construcción y mantenimiento, Gentian Gjyli; y dos especialistas de alto nivel del mencionado ministerio: Jetmira Dervishi y Mirzeta Kashnica. A Elezi y Gjyli se les ha impuesto arresto domiciliario.

Balluku, miembro del gubernamental Partido Socialista, es una persona cercana al primer ministro del país, Edi Rama, que lidera el Ministerio de Infraestructura y Energía desde 2019. Desde 2021 es también diputada por el distrito de Tirana.