Albares aclara que España no ha suministrado material militar a Ucrania susceptible de atacar territorio ruso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aclarado que por el momento España no ha suministrado a Ucrania material militar que pueda emplearse para atacar territorio ruso, de ahí el que el Gobierno no se plantee esta cuestión, que sí han puesto sobre la mesa otros países aliados.

"No me consta que hayamos entregado material militar que tenga esa capacidad, por lo tanto esa cuestión no se plantea en estos momentos y desde luego el objetivo de todo lo que hace España es para que Ucrania pueda defender su libertad y su democracia", ha indicado el ministro, al ser preguntado en rueda de prensa junto a su homólogo egipcio, Samé Shukri.

Albares ya había dicho el viernes pasado desde Praga, donde participó en la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en la que la autorización a Kiev a usar armamento occidental en ataques contra suelo ruso fue uno de los principales asuntos de debate, que el Gobierno no se planteaba en estos momentos esta cuestión.

Con todo, ha reconocido que "hay un problema que es real y que tenemos que tratar coordinadamente todos los europeos y todos los aliados de la OTAN" como es la presencia de miles de soldados rusos "amasados al otro lado de la frontera listos para intervenir en Ucrania" y de los continuados ataques desde territorio ruso con misiles y cohetes.

"Eso produce una indefensión a Ucrania que es flagrante y por lo tanto hay que analizarlo, pero en estos momentos nosotros no tenemos un armamento que pueda llegar (a territorio ruso), como algunos otros aliados sí lo tienen, y por lo tanto no se plantea esa cuestión", ha reiterado.

Así las cosas, Albares ha querido dejar claro una vez más que España seguirá brindando apoyo militar a Ucrania "tanto tiempo como sea necesario", igual que mantendrá su respaldo diplomático, la ayuda humanitaria y a la reconstrucción para que Kiev pueda defender "su integridad territorial, su soberanía y a los civiles indefensos".

