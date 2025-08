Albares acusa al PP de hacer "demagogia" con el contrato de Huawei y pide "no alarmar": "La seguridad está garantizada"

MADRID, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de hacer "demagogia" con el contrato adjudicado a la empresa china Huawei para la gestión y almacenamiento de las escuchas policiales y ha pedido "no alarmar inútilmente" porque la seguridad "está garantizada".

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, ha sido preguntado por la denuncia que hizo este lunes el PP acusando al Gobierno de cometer una "irresponsabilidad" al adjudicar desde el ministerio del Interior la gestión y el almacenamiento digital de las escuchas policiales a Huawei.

Albares, a quien los 'populares' tienen intención de citar en el Congreso y en el Senado para que rinda cuentas por este asunto, ha querido dejar claro que la seguridad y la ciberseguridad en España está "totalmente garantizada a los más altos estándares europeos".

CCAA DEL PP TIENEN CONTRATOS CON ESA EMPRESA

Aún así, ha dicho que le "sorprende mucho" la actitud del PP cuando algunos de sus dirigentes autonómicos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el murciano, Fernando López Miras, participan en inauguraciones de dicha empresa o llevan a cabo campañas de colaboración.

"No entiendo de qué hablan, no sé si estamos ante la hipocresía tradicional del PP pero por favor, que no intente alarmar inútilmente a los españoles", ha reclamado.

Preguntado por si desde el Ejecutivo han tenido en cuenta las advertencias de la Unión Europea y Estados Unidos sobre este asunto, Albares ha defendido que nuestro país "no tiene que atender ninguna advertencia de terceros" porque ya cumplen con los "más altos estándares de ciberseguridad" y al día con toda la "normativa" por tanto ha sentenciado que "todo lo demás es demagogia" por parte del PP.