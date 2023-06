Albares adelanta que España ayudará a Ucrania tras el ataque a la presa y evita aclarar si entregará Patriot

El ministro apuesta por investigar quién está detrás de la voladura antes de señalar a Rusia

MADRID, 8 Jun. 2023 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha adelantado que España brindará asistencia a Ucrania para hacer frente al desastre provocado por la voladura de la presa de Kajovka, al tiempo que ha evitado aclarar si el Gobierno estaría dispuesto a entregar a Kiev misiles Patriot.

"España dará una respuesta a las necesidades que pueda tener el pueblo ucraniano como lo ha hecho siempre", ha dicho Albares en declaraciones a la prensa en París, donde ha participado en una reunión ministerial de la OCDE, al ser preguntado sobre si se ayudará a Ucrania a hacer frente a los daños provocados por el ataque a la presa.

"España responderá presente ante las necesidades que tenga Ucrania por este desastre que es un desastre humanitario, ecológico, que va a afectar vida de miles de personas que van a tener que abandonar sus hogares", ha subrayado, recordando que ya se ha destinado al país el mayor paquete de ayuda humanitaria hasta la fecha.

Albares ha condenado nuevamente el ataque pero ha evitado señalar directamente a Rusia, esgrimiendo la necesidad de llevar a cabo una investigación de lo que constituye "un acto contrario al Derecho Internacional Humanitario".

"No seré yo quien me precipite en señalarlo", ha aseverado, defendiendo en todo caso que "quien sea responsable de esos actos tiene que responder ante ellos, como con todo lo que ocurre en Ucrania". "Lo que no puede haber es impunidad", ha remarcado, subrayando la necesidad de que los responsables de los crímenes que se están cometiendo respondan ante la justicia internacional.

Envío de patriot

Por otra parte, Albares ha evitado aclarar si España estaría dispuesta a entregar una de sus baterías de misiles Patriot a Ucrania, después de que 'El País' haya desvelado que hay presiones en este sentido por parte del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el primer ministro holandés, Mark Rutte.

"España lleva mucho tiempo contribuyendo a la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y a la defensa de los civiles ucranianos", ha respondido, recordando que ya se han entregado "baterías antiaéreas".

Así las cosas, ha puntualizado que cuando hay peticiones de este tipo el Gobierno siempre se mueve en dos parámetros: "actuar unidos" con sus socios y "ser lo más eficaz posibles para que el Gobierno democráticamente elegido de Zelenski pueda defender su soberanía".

Por último, después de que Bélgica haya abierto una investigación para aclarar si armas enviadas a Ucrania han sido empleadas en acciones de grupos paramilitares en Rusia, el ministro ha dicho no tener constancia "en absoluto que ningún armamento español se haya utilizado en territorio ruso".

