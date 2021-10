Albares anuncia que "en breve" el embajador para Afganistán se instalará en Doha

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este lunes que "en breve" el embajador designado para Afganistán, Ricardo Losa, se trasladará a Qatar para ejercer desde allí su nuevo cargo, igual que ya han hecho otros países europeos.

Losa fue nombrado embajador en Kabul el pasado 3 de agosto, pero el deterioro de la situación en Afganistán llevó a Albares a pedir al embajador saliente, Gabriel Ferrán, que permaneciera en el puesto, lo que a la postre le dejó al frente de la operación de evacuación una vez que los talibán se hicieron con el poder el pasado 15 de agosto.

Qatar se ha convertido en un país fundamental en relación con la crisis en Afganistán. Fue aquí donde se llevó a cabo la negociación entre los talibán y Estados Unidos, entonces con Donald Trump como presidente, que culminó con el acuerdo de febrero de 2020 por el que Washington se comprometió a retirar sus tropas a cambio de que los insurgentes garantizaran que Afganistán no era usado como refugio terrorista o para perpetrar atentados contra Estados Unidos y sus aliados.

El país del Golfo también estaba acogiendo las conversaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibán, pero estas no llegaron a buen puerto y la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de Afganistán facilitaron que el grupo que fundó el mulá Omar se hiciera con el control del país.

Doha, epicentro de actividad diplomática

Desde entonces, dado que los talibán cuentan con una oficina política en Doha, Qatar se ha convertido en uno de los principales actores a tener en cuenta en esta crisis, de ahí el que algunos países hayan optado por trasladar aquí a sus embajadores en Afganistán y que por Doha hayan pasado ya varios ministros extranjeros.

El propio Albares visitó el país del Golfo el pasado 14 de septiembre y fue en Doha donde se produjo la semana pasada el primer contacto con el régimen talibán ya que la embajadora española en Qatar, Belén Alfaro, participó en una reunión junto a otros diplomáticos occidentales con representantes del régimen talibán, con su ministro de Exteriores en funciones, Amir Jan Muttaqi, a la cabeza.

"En breve va a llegar allí nuestro embajador en Afganistán que como muchos otros de la UE va a tener su base en Doha", ha anunciado Albares, insistiendo en que en estos momentos "la cooperación con Qatar es fundamental" tanto para España como para otros países europeos.

El jefe de la diplomacia ya dejó claro el pasado 30 de agosto durante su comparecencia en el Congreso que el Gobierno no se planteaba reconocer al nuevo régimen talibán si bien no excluyó "contactos operativos" con vistas a poder seguir sacando del país a afganos que colaboraron con España, hacer llegar ayuda humanitaria para la población y "garantizar el respeto de los Derechos Humanos, en particular los de las mujeres y las niñas".

Afganistán ha sido uno de los temas tratados en la reunión de ministros de Exteriores de la UE, quienes han constatado "cómo la situación económica y social se está degradando", ha explicado Albares, quien ha subrayado la "necesitad de poner las medidas necesarias, especialmente la llegada de ayuda humanitaria, para evitar que la crisis afgana se convierta en una crisis regional".