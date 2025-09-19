Albares apela a los socios a aprobar las sanciones propuestas por Bruselas: "No van contra la existencia de Israel"

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este viernes en la necesidad de que los Veintisiete den luz verde al paquete de sanciones propuesto por Bruselas respecto a Israel, esgrimiendo que no van contra la existencia del Estado judío sino contra la guerra.

Así lo ha hecho en declaraciones a la prensa en Egipto, donde acompaña a los Reyes en su visita de Estado, después de que la víspera el canciller alemán, Friederich Merz, señalara que Alemania aún no ha decidido si avalará la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

"El esfuerzo diplomático que estamos realizando es para conseguir que ese mínimo paquete de sanciones a Israel, que ha puesto la Comisión encima de la mesa, sea aprobado por todos los estados miembro", ha afirmado el ministro.

En su opinión, "nadie discrepa sobre lo que está ocurriendo en Gaza", más allá de si lo califican de genocidio o no, "y, por lo tanto, si nadie lo hace, no veo por qué no se podría avanzar en esa toma de decisiones".

En este sentido, ha tratado de "hacer comprender a todos aquellos que tienen reticencias que por supuesto estas medidas no van contra la existencia del Estado de Israel, no van contra el pueblo de Israel".

"Van contra la guerra, contra la matanza de palestinos y a favor de la paz y ese es un objetivo que cualquier Estado miembro de la Unión Europea tiene que considerar legítimo", ha sostenido.

"Si estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo, si estamos de acuerdo en lo inaceptable de lo que está ocurriendo tenemos que estar de acuerdo en la respuesta", ha defendido, entre otras cosas porque "es la mera aplicación de la propia normativa de la Unión Europea".

MOMENTO DE "TOMAR DECISIONES CONCRETAS"

Albares ha defendido que es el momento de que los Veintisiete pasen a "tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel".

Así, ha vuelto a insistir en que los israelíes "no pueden esperar de la UE y de los miembros de la UE una relación normal como si no estuviera ocurriendo nada" en Gaza.

El mensaje, ha añadido el ministro, va dirigido "a la sociedad de Israel para que comprenda que la relación entre el Gobierno de Israel y los gobiernos europeos solo puede basarse en el respeto de los Derechos Humanos, en favor de la paz y en el respeto del Derecho Internacional".