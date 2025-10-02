Albares defiende la liberación inmediata de los españoles retenidos por Israel: "No se les debe acusar de nada"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que los españoles que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que han sido "retenidos" por Israel tras la intercepción de sus barcos deberían ser liberados inmediatamente y no se les debería acusar de nada ya que no representaban ninguna amenaza.

En declaraciones a 'La Hora de la 1' de TVE, recogidas por Europa Press, el ministro ha informado de que, además de los contactos que ya ha habido en las últimas horas con el Ministerio de Exteriores israelí, también se ha convocado a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladar el rechazo del Gobierno por lo ocurrido.

Según ha explicado el ministro, por el momento no disponen de datos concretos sobre el número de españoles que ya han sido interceptados --a bordo viajan 65 españoles-- pero sí tienen constancia de que un primer grupo ya ha llegado a puerto, hacia donde se dirige el cónsul y el encargado de Interior de la Embajada, junto con otro guardia civil, para poder prestarles atención consular.

Albares ha insistido en que los miembros de la flotilla "no representaban ninguna amenaza ni tenían ningún ánimo de hostigamiento, de realizar cualquier tipo de acción ilegal y por lo tanto entiendo que no se les debe de acusar absolutamente de nada".

En este sentido, ha recalcado que su prioridad en estos momentos es que puedan recuperar la libertad de movimientos que no deberían haber perdido, ya que ejercían su derecho de paso inocente en aguas internacionales, y puedan regresar a España "inmediatamente". "No voy a aceptar ninguna acusación injusta e infundada hacia ellos", ha recalcado.

