Albares dice que ningún país UE plantea "frenar" sanciones por riesgo de cortes de gas ruso

Borrell defiende que la UE no va a detener su apoyo a Ucrania ni las sanciones contra Rusia

BRUSELAS, 18 Jul. 2022 (Europa Press) -

El ministro de ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes la "cohesión y unidad" en el seno de la Unión Europea en su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y ha afirmado que ninguno de los socios plantea "frenar" la imposición de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin por temor a que agrave los cortes de suministro de gas.

"No, no veo a ningún país que plantee el ir atrás o frenar (el proceso de sanciones)", ha indicado Albares a la prensa a su llegada al consejo de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Bruselas, en donde las sanciones no forman parte de la agenda formal pero se da por hecho que los ministros comentarán la última propuesta de Bruselas para una nueva ronda que amplíe la lista de sancionados y vete las importaciones de oro ruso.

El jefe de la diplomacia española ha apuntado que el nuevo paquete --que la Comisión Europea desveló el pasado viernes y se espera sea adoptado esta semana por los Veintisiete-- se centra en gran parte en cubrir lagunas de las rondas anteriores para "evitar elusiones" de las medidas y reflexionar sobre "cómo ser más eficaces".

"No veo de todas mis conversaciones con homólogos que ninguno de ellos expresara el deseo de ir hacia atrás ni de hacer un parón", ha remachado.

Otra de las claves del que será el séptimo paquete de sanciones es prohibir las importaciones de oro ruso, clave en el comercio exterior de este país; una medida que cuenta con el consenso de los socios europeos en tanto que supone alinear la respuesta del bloque con lo que ya han hecho otros países en el marco del G7.

Con todo, "quedan fuera los aspectos energéticos", según ha apuntado Albares, que ha destacado de la séptima ronda de medidas coercitivas de la Unión Europea que "demuestra la cohesión y unidad" que los Veintisiete han mostrado "desde el principio" de la invasión rusa de Ucrania.

Borrell: no vamos a detener el apoyo a ucrania

También el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha descartado con un tajante "no" que algunos Estados miembros estén presionando para frenar el ritmo de sanciones en un intento por contener los cortes de suministro de gas que afecta a más de una docena de socios.

Borrell ha recordado que la Comisión Europea ultima un plan de emergencia para mitigar el impacto en la UE de nuevos cortes parciales o totales de gas por parte del Kremlin, pero ha querido dejar claro que este asunto --que Bruselas prevé presentar el miércoles-- está totalmente desligado del debate sobre sanciones.

"Sabemos que Rusia puede utilizar el gas como un arma contra nosotros, de hecho ya lo ha estado haciendo, reduciendo el suministro", ha indicado el jefe de la diplomacia europea a la prensa a su llegada a la reunión de ministros en Bruselas.

No obstante, Borrell ha querido dejar claro que son "cosas distintas" y que la Unión Europea "no va a detener su apoyo a Ucrania ni a dejar de imponer sanciones a Rusia", a pesar del riesgo cierto de que estas decisiones afecten al suministro energético a los Veintisiete.

En la reunión a Veintisiete de este lunes, los ministros de Exteriores seguirán discutiendo la situación en Ucrania y cómo mantener el apoyo en distintos frentes, incluida la posible aprobación de un nuevo tramo de 500 millones de euros para la compra de armas que entregar a Kiev, una inversión que elevará a 2.500 millones de euros el total destinado a este fin con el Fondo europeo de Apoyo a la Paz desde el inicio de la invasión.