Albares espera alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar en 2021, pero está preparado para "cualquier eventualidad"

Reitera que la negociación sobre Irlanda del Norte no tiene por qué afectar a Gibraltar "porque son dos negociaciones completamente diferenciadas"

MADRID, 19 Oct. 2021 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que esperan alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar antes de que acabe el año que "dé garantía y estabilidad a toda la zona del Campo de Gibraltar". No obstante, ha asegurado que están preparados para afrontar "cualquier eventualidad" en el caso de que se diera un Brexit duro.

"Estamos preparados para cualquier eventualidad, evidentemente, pero el Plan A, por supuesto, es conseguir un acuerdo que va a ser mutuamente beneficioso", ha trasladado el ministro en declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios del Campo de Gibraltar, con representantes de la subdelegación del Gobierno de Cádiz y de la Junta de Andalucía que se han trasladado hasta el Palacio de Viana.

Tras este encuentro, que Albares ha calificado de "necesario" para el avance hacia una zona de "prosperidad compartida", también ha señalado que ya hay una serie de medidas que "se están aplicando en estos momentos" y que "eso demuestra que hay una preparación para cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar".

Preguntado acerca de si puede complicar las negociaciones con Gibraltar la situación con Irlanda del Norte, el jefe de la diplomacia española ha recalcado que "no debería" porque se trata de "dos negociaciones completamente diferenciadas" que tratan "sobre dos asuntos que son diferentes". "No tiene nada que ver una pequeña zona como es Gibraltar con una zona extensísima como es Irlanda del Norte", ha añadido, al tiempo que ha reiterado que "no debería haber ninguna colisión entre ellas".

En este contexto, el responsable de Exteriores ha puesto de relieve que hay un "compromiso claro del Gobierno con esa zona de desarrollo compartido" y, en concreto, ha apuntado a los Presupuestos Generales del Estado: "Prácticamente se ha doblado las cifra con respecto al año anterior de inversión para esa zona".

Con todo, ha aseverado que "no hay ninguna dificultad", pero que se trata de un acuerdo detallado en el que se tratan distintos aspectos, desde temas impositivos o de fiscalidad hasta controles fronterizos, y que la negociación "toma su tiempo".

Los alcaldes piden certidumbre

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha señalado que los primeros ediles han acudido para trasladar al ministro que necesitan "certidumbre" sobre el futuro del Peñón. "Sabemos que hasta ahora ha sido el momento de Gibraltar, queremos que sea el momento del Campo, de España", ha sostenido.

"Tenemos la necesidad de que el Brexit no nos afecte negativamente", ha deslizado Landaluce, que ha argumentado que para la comarca vecina al Peñón, por su situación estratégica, "la inversión no solo puede minimizar los daños que hay en cuanto a desempleo y falta de infraestructuras, sino que puede dar mucho más empleo".

Por otra parte, ha indicado que esperan que la situación con Irlanda del Norte "no contamine la negociación". Por último, ha insistido en que "necesitan también el compromiso que siempre se ha hablado".