Albares exige a Feijóo que "desautorice" a Ayuso tras comparar a Pedro Sánchez con el "régimen" de Nicaragua

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "desautorice" a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras insinuar que Pedro Sánchez es un presidente "autoritario" al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua.

En una intervención en el 'Foro Premium de Diario de Avisos' incluso le ha advertido de que acabará "fagocitado" como el expresidente del partido, Pablo Casado, si no lo hace y "permite" las técnicas que se utilizaron contra él pues "está demostrando quien manda en el PP".

Ha dicho que pidió las imágenes de Ayuso porque "no daba crédito" a sus declaraciones que le indignan "profundamente" dado que siguen el "camino del trumpismo" y el de "embarrar la vida política" en un momento de dificultad e incertidumbre internacional.

Para Albares, "no todo vale" y "no se puede comparar a un presidente democrático con otros regímenes" ni "tensionar" de esa manera a los ciudadanos.

En esa línea ha dicho que es "inaceptable" esgrimir esa opinión "peyorativa y fuera de lugar" que trata de "enfrentar a los españoles" cuando los aliados europeos y atlánticos trabajan "por la unidad".

El ministro ha defendido que "esta senda lleva a la catástrofe" y ha incidido en el PP "no está a la altura del momento histórico" que vive el planeta pues aprovecha sus "viajes a Bruselas para criticar al Gobierno". "De un partido que forma parte del Gobierno esperaría sentido de Estado pero no lo he encontrado", ha agregado.

Europa Press