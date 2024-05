Albares insiste en que el Gobierno estudiará el viaje de Milei: "No es lo mismo una visita oficial que privada"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que el Gobierno estudiará "en detalle" el viaje que pretende realizar en junio el presidente de Argentina, Javier Milei, pero sin aclarar si podría impedir que se produjera.

Preguntado expresamente sobre si el Gobierno podría impedir el viaje, previsto para recoger un premio el próximo 21 de junio, Albares ha indicado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, que lo único que sabe de este desplazamiento es por la prensa. "Lo estudiaremos con atención y con detalle", ha comentado.

"No es lo mismo una visita oficial que una privada", ha comentado, ante la insistencia de si el Gobierno se plantea de alguna forma evitar que se produzca el viaje. "No me gusta hacer política ficción", ha añadido.

Una de las críticas que se han hecho desde el Gobierno a Milei ha sido, además de que hablara como lo hizo en Madrid, que lo hiciera durante lo que se suponía una visita oficial aunque solo participó en un acto de Vox y en un encuentro con empresarios y para la que se pusieron a su disposición tanto la Base Aérea de Torrejón de Ardoz como protección policial pese a que no iba a reunirse ni con el Rey ni con el presidente.

Así las cosas, ha sostenido que el Gobierno ya ha dejado clara su posición desde el domingo, cuando se produjeron las declaraciones de Milei en las que calificó de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Como gobierno vamos a defender siempre la dignidad de las instituciones españolas", ha zanjado.

Europa Press