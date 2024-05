Albares llega a Bruselas confiado en avanzar en el acuerdo sobre Gibraltar, a ser posible "definitivamente"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado "esperanzado" en que la reunión en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del asunto, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, permita avanzar de cara a un acuerdo sobre Gibraltar e incluso cerrarlo "definitivamente".

"El día 12 de abril avanzamos mucho, alcanzamos acuerdos importantes, los equipos han trabajado intensamente y han acercado todavía más posiciones y yo espero que hoy lo hagamos tanto como sea posible y si fuera posible definitivamente", ha declarado a su llegada a la sede de la Comisión Europea.

Albares ha asegurado que acude "esperanzado" y no "atemorizado" y ha defendido que por parte de España no ve "escollos para poder avanzar hacia ese acuerdo". "Pero evidentemente yo no puedo hablar en nombre de la parte británica" sino que eso debe hacerlo Cameron, ha acotado.

El ministro de Exteriores ha venido defendiendo desde hace más de un año que "la pelota está en el tejado de Reino Unido" después de que Bruselas y Madrid hayan presentado una propuesta que permitiría crear la zona de prosperidad compartida entre el Campo de Gibraltar y el Peñón a la que aspiran los dos países.

"Por nuestra parte hemos planteado ya hace mucho tiempo soluciones que son equilibradas, que son justas y que son buenas tanto para Gibraltar como para el Campo de Gibraltar", ha reiterado este jueves.

Preguntado sobre si entonces la pelota sigue en el tejado británico y España ya ha dicho su última palabra, el jefe de la diplomacia ha querido seguir con este "símil" y ha sostenido que "la pelota va a estar hoy dentro de la sala de reuniones y la vamos a jugar todos juntos, como hemos jugado desde el 12 de abril y todas estas semanas".

Así las cosas, Albares ha dejado claro que acude a la cita con el "espíritu constructivo" que ha mantenido durante toda la negociación hasta ahora para la consecución del acuerdo, "aunque evidentemente se necesitan dos para bailar el tango". "Pero yo espero, y eso lo hemos constatado estas semanas, que todos acudamos con el mismo espíritu", ha añadido.

Segunda reunión con este formato

Esta será la segunda reunión bajo este formato tras la celebrada el pasado 12 de abril. Entonces, se acordaron "líneas políticas generales" sobre cuestiones como "el aeropuerto, bienes y movilidad" y se decidió continuar las negociaciones en las siguientes semanas con vistas a culminar el acuerdo que regulará la relación entre la UE y Gibraltar tras el Brexit.

Está previsto que Sefcovic comparezca en rueda de prensa esta tarde al término de la comisión mixta UE-Reino Unido que copreside junto a Cameron para hacer balance del acuerdo marco post Brexit. Aunque este foro formalmente no incluye la negociación sobre Gibraltar, las partes han aprovechado para celebrar consecutivamente el encuentro con Albares y Picardo.

El inicio de la reunión a cuatro sobre Gibraltar estaba prevista para las 14:00 horas si bien el ministro español ha llegado con cerca de una hora de antelación a la sede de la Comisión Europea para mantener un encuentro previo en bilateral con Sefcovic para preparar el encuentro con los británicos.

Cameron, que se encuentra en Bruselas desde primera hora para abordar de manera más general con Sefcovic el marco de relaciones entre la UE y Reino Unido, ha indicado en un breve mensaje en las redes sociales que con el vicepresidente comunitario ha hablado ya de cómo "maximizar las oportunidades en nuestro Acuerdo de Comercio y Cooperación, abordar la migración ilegal y avanzar en las negociaciones sobre Gibraltar".

"Reino Unido y la UE comparten una asociación estrecha y pragmática, que abordan juntos desafíos compartidos", ha remachado el jefe de la diplomacia británica, a quien la semana pasada los diputados de la comisión de vigilancia de las relaciones con la Unión Europea en la Cámara de los Comunes avisaron en una carta de su "preocupación" por las conversaciones.

En su escrito, los diputados llamaron a suspender las negociaciones y apuntaron el riesgo de que lo pactado suponga una cesión de soberanía por parte de Reino Unido, habida cuenta de que Gibraltar deberá alinearse con parte del acervo comunitario bajo el escrutinio del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Europa Press