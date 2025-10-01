Albares pide a Israel que respete la "integridad física y los derechos" de los integrantes de la flotilla

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a Israel que respete la "integridad física y los derechos" de los españoles que viajan a bordo de la Global Sumud Flotilla después de que esta haya sido interceptada por el Ejército israelí cuando se aproximaba a Gaza para entregar ayuda humanitaria. En un mensaje en la red social X, Albares ha asegurado que está siguiendo "de cerca" la situación de la flotilla, insistiendo en que se trata de una "iniciativa pacífica y humanitaria".

Tras precisar que tanto el Ministerio, como la Embajada en Israel y los consulados en la zona "están movilizados para prestar toda la protección diplomática y consular" a los españoles que viajan a bordo, ha recalcado que "su integridad física y derechos deben ser respetados".

Previamente, fuentes de Exteriores habían informado de que el ministro está en contacto con sus homólogos de los países que tienen nacionales a bordo de la flotilla, especialmente Irlanda y Turquía.

Asimismo, han indicado que la Embajada de España en Tel Aviv ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores israelí para interesarse por el más de medio centenar de españoles que viajan a bordo.

Según las fuentes, además de con el departamento que encabeza Gideon Saar, la Embajada --cuya titular Ana María Salomon fue llamada a consultas el pasado 8 de septiembre-- también ha contactado con la Delegación de la UE en Israel, con vistas a "garantizar toda la protección diplomática y consular".

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha creado una "unidad de seguimiento permanente" ante los últimos acontecimientos y se han activado los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia, con vistas a poder prestar asistencia al más de medio centenar de españoles que viajan a bordo, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de ser necesario.

El Gobierno ha defendido en todo momento que prestaría protección diplomática y consular a los tripulantes de la flotilla y además envió el buque de salvamento marítimo 'Furor' con vistas a poder asistir y rescatar a quienes viajan a bordo en caso de ser necesario.

El barco se encuentra en la zona pero, según ha indicado Moncloa, no entrará en la zona de exclusión impuesta por Israel donde habían penetrado los barcos de la flotilla antes de ser interceptados por buques israelíes.

Asimismo, ha sostenido que quienes viajan a bordo de las más de 40 embarcaciones de la flotilla no constituyen una amenaza para Israel.

Así lo ha sostenido este mismo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha confiado en que tampoco el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu sea una amenaza para ellos.