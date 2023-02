Albares pide "no reconocer a los talibán" pero defiende "interactuar" en "asuntos muy concretos"

18 feb. 2023

Apunta a "un consenso" internacional sobre la imposibilidad de canalizar la ayuda económica a través de los talibán

MADRID 18 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reitera que la comunidad internacional "no debe reconocer a los talibán", si bien ha apostado por "interactuar" con los fundamentalistas "en asuntos muy concretos".

Albares ha señalado durante su participación en una mesa redonda sobre la situación en Afganistán en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich que entre los asuntos en los que podría haber contactos figura la entrega de ayuda humanitaria.

Así, ha indicado que debe garantizarse que la ayuda humanitaria llega a las personas adecuadas sobre el terreno y no a los combatientes", así como trabajar para "intentar crear un espacio para mujeres y niñas", en medio del aumento de las restricciones contra ellas por parte de los talibán.

Albares ha hecho hincapié en que debe haber interactuación con los talibán para abordar "el respeto de los Derechos Humanos", así como para "lograr la salida del país de nuestros colaboradores".

"España estuvo 20 años en Afganistán, hasta el último día en el que funcionó el aeropuerto de Kabul", ha recordado, al tiempo que ha destacado que las autoridades españolas lograron sacar del país a 4.000 colaboradores "gracias a la ayuda de amigos como Pakistán y Qatar".

De esta forma, Albares ha hecho hincapié en la necesidad de "interactuar" con los talibán y "otros países de la región" para abordar la crisis en Afganistán. "No podemos renunciar sin más a todo lo que hemos construido durante 20 años", ha argüido.

El ministro español ha reseñado que a través de la ayuda en cooperación al desarrollo se construyeron escuelas e infraestructuras para mejorar la situación de la población, al tiempo que ha defendido que "no hay que aceptar que sea un paréntesis en la historia de Afganistán".

Por contra, ha apuntado a "un consenso" a nivel internacional sobre la imposibilidad de canalizar la ayuda económica a través de los talibán. "Hay un consenso, diría, sobre la ayuda humanitaria que tenemos que garantizar que llega al terreno a la gente adecuada", ha indicado.

"Somos muy conscientes de que Afganistán necesita una cierta cantidad de dinero para existir como Estado", ha recalcado, antes de especificar que el problema deriva de la ausencia de "personas adecuadas" al frente del país para gestionar estos fondos.

"Ese es el problema real", ha indicado. "Queremos que las niñas y los niños vayan a la escuela", ha dicho, antes de reconocer que "si no hay dinero no podrán ir no porque los talibán no quieran, sino porque no se puede pagar a los profesores". "¿Preocupa esto a los talibán? Creo que no. Estamos buscando la cuadratura del círculo", ha lamentado.

Además, ha apuntado a un "consenso real" sobre que "Afganistán es importante por el pueblo afgano, pero también por la región". "Si Afganistán se desestabiliza, Pakistán sufrirá", ha advertido, antes de abogar por ayudar a la región, lo que pasa por "ayudar a Afganistán, incluso con los talibán dentro".

De esta forma, Albares ha indicado que "lo más que se puede hacer en estos momentos" es mantener una postura "alineada con la ONU", al tiempo que ha reseñado que "los talibán no dan espacio para nada más".

"Una vez haya un mínimo de seguridad en Kabul, una discusión que mantenemos en el seno de la UE, la UE y todos los estados miembro queremos volver para ayudar a los afganos. Debemos volver juntos y unidos, casi como una embajada unida", ha apostillado.

