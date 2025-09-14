Albares recibe a las delegaciones de China y EEUU desplazadas a Madrid para una negociación comercial

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este domingo en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio a las delegaciones de Estados Unidos y de China desplazadas a España para mantener una ronda de negociaciones comerciales. "El Gobierno de España quiere agradecer la confianza a ambos países por haber elegido Madrid como ciudad de este encuentro bilateral y reitera su total implicación y colaboración con ambas delegaciones en la organización del mismo", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Madrid destaca que "la política exterior española apuesta por la diplomacia y la negociación para conseguir el entendimiento entre naciones" y que ejerce como "puente para el acercamiento y el diálogo y celebra haber sido escogido como sede de esta ronda negociadora".

Previamente, la Casa Blanca había informado de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viajaría a España en el marco de una visita a Europa que también incluye una parada en Reino Unido. Durante su paso por Madrid, el responsable de las cuentas públicas norteamericanas tenía previsto reunirse con altos representantes chinos, incluido el vice primer ministro He Lifeng. En dicha cita, Bessent abordaría cuestiones de "seguridad nacional, económica y asuntos comerciales de interés mutuo" para ambas superpotencias, como la lucha contra el blanqueo de capitales o TikTok.

Bessent incluyó además en su agenda un encuentro con responsables del Gobierno español para abordar el estado de las relaciones actuales entre ambos países, que se han visto recientemente empañadas por las reticencias de Moncloa a invertir en Defensa el 5% del PBI conforme a lo acordado en la OTAN o por la posición española sobre la guerra en Gaza.

Tras su visita a España, Bessent se dirigirá a Reino Unido para verse en Londres con homólogos del Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente, Donald Trump, al rey Carlos III.