Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza.

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha remarcado este lunes que el Gobierno de España no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel sobre la ciudad de Gaza pues considera que "solo va a traer más muerte y sufrimiento".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el ministro se ha pronunciado sobre la decisión de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y ha remarcado que desde el Gobierno de España "no van a reconocer nunca" esa ocupación. "Esa escalada en la ocupación militar de Gaza por parte de Israel solo va a traer más muerte, más sufrimiento", ha incidido.

Albares considera que lo que necesita en estos momentos Oriente Medio es "romper el bloqueo" al que Israel está sometiendo a Gaza, una "hambruna inducida" en palabras del ministro y por tanto, ha reclamado la "liberación inmediata" de todos los rehenes y que se ponga "en pie" la solución de los dos Estados con un Estado palestino "realista y viable".

"Gaza es parte del Estado de Palestina. Gaza tiene que quedar bajo el control de una única autoridad nacional palestina, igual que Cisjordania, conectadas por un corredor que les dé continuidad territorial con un puerto y una salida al mar el Gaza y con su capital en Jerusalén Este", ha explicado.

Asimismo, Albares ha reprochado a Israel que "no este respetando" las obligaciones pertinentes con los territorios ocupados algo que le parece "un error" y por tanto, "lo condena con toda firmeza".

Preguntado por si desde España se plantean lanzar sanciones contra Israel, Albares ha respondido que "totalmente" y que "ya las hay". Ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia la "suspensión inmediata" del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea tanto la parte económica como el programa Horizont.

A su juicio, "nadie en su sano juicio" puede pensar que "los europeos e Israel pueden tener una relación normal como si no estuviera ocurriendo nada" y por tanto, considera que "el resto de países de la UE" tendrían que aplicar también el embargo de armas a Israel igual que ha hecho España.

"Estas medidas no son más que el cumplimiento estricto de la propia legislación europea", ha señalado para posteriormente censurar que haya una "violación flagrante" por parte de Israel de los derechos humanos en Gaza.

"Nuestra propia legislación europea nos dice que no debemos de vender armas a terceros en guerra, lo cual es de sentido común, no vamos a echar más leña al fuego, Israel y Oriente Medio no necesitan más armas, lo que necesitan es paz, igual que el pueblo palestino", ha concluido.