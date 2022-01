Albares responde a Podemos sobre la postura con Ucrania: las directrices en política exterior son del Presidente

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido hoy a las críticas de Podemos sobre la postura de España con Ucrania, que la política exterior la marca el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Albares se ha pronunciado sobre las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición a raíz de la decisión de España de enviar dos barcos en una misión de la OTAN por la amenaza de Rusia sobre Ucrania.

Al ser preguntado si se había producido una crisis en el Ejecutivo con Podemos, José Manuel Albares ha precisado que la acción exterior de España la marca el presidente del Gobierno y ésta se expresa todos los martes en las decisiones del Consejo de Ministros lo que, a su entender, demuestra la cohesión del Ejecutivo.

Además, ha añadido que él se siente "muy cómodo" con las directrices sobre acción exterior que marca el presidente Pedro Sánchez.

En este sentido, el titular de Exteriores ha dejado claro que si el diálogo con Rusia sobre Ucrania "no diera sus frutos", España estará junto a sus socios europeos y de la OTAN "unidos en la disuasión". No obstante, no ha querido hacer "política ficción" y ha pedido no anticipar escenarios que "no están ahí" ya que es el "momento del diálogo".

Ante la pregunta de qué significa la disuasión a la que había hecho referencia el ministro, Albares ha recordado que el Alto Representante lo ha dejado claro, precisando que habrá una "respuesta con sanciones económicas de tamaño enorme".

El ministro se pronuncia así después de que ayer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dejara claro que "la OTAN va a proteger y defender la soberanía de cualquier país que quiera entrar".

Y aunque reivindicó que la respuesta era "exclusivamente diplomática", anunció el adelanto a la próxima semana del envío de previsto de la fragata 'Blas de Lezo' de la Armada dentro de una misión de la OTAN. A lo que se suma la opción del despliegue de cazas del Ejército del Aire por primera vez en Bulgaria.

Esta decisión se suma a la partida, este mismo lunes, del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro' de Las Palmas de Gran Canaria con rumbo al Mar Negro como líder de una de las misiones permanentes de la OTAN.

Podemos rechaza el movimiento de tropas y pide rebajar la tensión

Los anuncios de la ministra de Defensa provocaron la reacción en contra del socio de Gobierno, con varios miembros de Unidas Podemos mostrando su rechazo, entre ellos, el exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien advirtió de que a Europa le conviene "rebajar" la tensión entre EEUU y Rusia. Recordó en este sentido que el "furor pro-USA acabó" con el expresidente José María Aznar y lanzó que "sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el 'partido de la guerra' con el PP".

Otros cargos de Unidas Podemos rechazaron los movimientos de tropas en la crisis de Ucrania, calificaron de "temerario" y "error" alentar la "escalada bélica" con el despliegue militar de la OTAN en Ucrania. Además, reclamaron bajar la tensión y una posición autónoma de la UE.

El diputado de Unidas Podemos y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, tildó de "irresponsable" que, tras el "fiasco" de Afganistán, Europa siga a Estados Unidos (EEUU) en "bravuconadas belicistas".

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, comentó también en redes que "empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa", pues "amenaza la paz y es estratégicamente torpe", dado que subirán la inflación y recursos como el gas o el petróleo.

La crisis también ha sido recibida por la secretaria de Internacional de Podemos con "honda preocupación" por el "incremento de la tensión bélica en Ucrania", ante lo cual rechaza el "aumento de los movimientos de tropas y el envío de buques y cazas a la zona".

Y en la misma línea se pronunciaron también la responsable de esta área y eurodiputada de Unidas Podemos, Idoia Villanueva, el diputado del espacio confederal, Roberto Uriarte, y el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Este último criticó "subordinar la política exterior de España" porque en su opinión, solo sirve para enfrentarse con "países que podrían ser amigos y dejan de serlo por el servilismo hacia Washington". "EEUU sostuvo a Franco durante 40 años. Europa necesita tomar sus propias decisiones y dejar de jugar a ser comparsa", apostilló.