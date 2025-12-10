Albemarle dice que logró éxito en planta piloto de extracción directa de litio en Chile

SANTIAGO, 10 dic (Reuters) - La estadounidense Albemarle dijo el miércoles que tuvo éxito probando su tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) en una planta piloto en el norte de Chile, lo que le permitirá avanzar en el diseño de su futura planta comercial.

La compañía explicó que sumó más de 3.000 horas de operación nominal en su planta en La Negra, en la norteña región de Antofagasta, con una recuperación de litio superior al 94% en operación estable.

"Estos resultados consolidan el desempeño del proceso y permiten avanzar con el diseño final de la planta comercial que se presentará en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental)", dijo en un comunicado.

"Este avance representa un hito para la industria del litio en Chile, al confirmar la madurez tecnológica del proceso y su potencial para producir litio con mayor eficiencia y menor huella hídrica y energética", agregó.

Albemarle detalló que logró recuperar hasta un 85% del agua utilizada durante la fase de validación. (Reporte de Fabián Cambero y Daina Solomon)