Albemarle opera normal en Chile mientras autoridades investigan accidente en planta: fuente

SANTIAGO, 12 ago (Reuters) -

La planta procesadora de litio La Negra de Albemarle en Chile opera con normalidad, mientras autoridades investigan un accidente reciente, dijeron el martes a Reuters dos fuentes con conocimiento del tema.

El diputado chileno Jaime Araya, representante de la región de Antofagasta, donde está ubicada la planta, solicitó al regulador minero y a la Dirección del Trabajo una inspección del lugar la semana pasada tras recibir una denuncia por la rotura de una tubería que contenía ácido.

Araya señaló a Reuters que le informaron que la Inspección del Trabajo abrió una investigación.

Una fuente familiarizada con las operaciones de Albemarle afirmó que las investigaciones son un procedimiento estándar y que la planta opera con normalidad. Otra fuente agregó que el problema afectó solo a un tanque y que las operaciones continuaban.

Albemarle no respondió de inmediato a preguntas sobre el impacto en las operaciones.

Elías Torres, dirigente sindical de la planta, señaló a Reuters por su parte que no podía hacer comentarios porque la investigación estaba en curso.

En tanto, la Dirección del Trabajo informó que no podía entregar información porque el asunto estaba bajo revisión. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Daina Beth Solomon y Ernest Scheyder; editado por Alexander Villegas. Editado en español por Natalia Ramos)