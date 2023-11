MARTINICA, Francia--(BUSINESS WIRE)--nov. 24, 2023--

El pasado 23 de noviembre el Class40IBSA con Alberto Bona y su co-skipper Pablo Santurde del Arco completaron en tercera posici√≥n una de las regatas transoce√°nicas m√°s relevantes, cruzando la l√≠nea de meta en Fort-de-France, Martinica, tras 18 d√≠as, 21 horas, 21 minutos y 47 segundos y 5.466 millas navegadas a una velocidad de 12.1 nudos. Al subir al podio, Bona y Santurde llevaron la Class40 IBSA a un nuevo nivel, logrando un importante resultado para el proyecto Sailing into the Future. Together, construido milla tras milla, con duelos re√Īidos, tormentas, vientos alisios inesperadamente d√©biles y un gran ritmo hacia el Sur.

Transat Jacques Vabre: Alberto Bona and Pablo Santurde del Arco on the Class40 IBSA after crossing the finish line in Fort-de-France, Martinique ( ©IBSA | Beppe Raso )

‚ÄúHemos conseguido un buen resultado en una de las regatas m√°s dif√≠ciles en las que he participado‚ÄĚ declar√≥ Bona a su llegada. ‚ÄúTuvimos todas las condiciones meteorol√≥gicas posibles, de la tormenta a la calma; cambiamos de direcci√≥n en incontables ocasiones ‚Äď provocando tener que mover dos cientos kilos dentro del barco cada vez- tomamos decisiones muy complejas y superamos el frio, el calor y la fatiga. Con el tercer puesto hemos alcanzado uno de nuestros objetivos: ¬°hacer una buena regata! Gracias a IBSA, que nos ha recibido en el Puerto con gran entusiasmo, esperando a nuestra llegada y celebrando el podio con nosotros. En definitiva, es un gran resultado para este proyecto.

Giorgio Pisani, Vicepresidente de IBSA Group y Project Leader de Sailing into the Future.Together, coment√≥: "Un puesto en el podio que demuestra la determinaci√≥n de nuestro skipper Alberto Bona y de su compa√Īero Pablo Santurde y que recompensa al equipo por el enorme esfuerzo realizado para llegar hasta aqu√≠ despu√©s de dos temporadas de intenso trabajo. Esta regata es una met√°fora perfecta de la determinaci√≥n que se necesita para alcanzar objetivos, tanto en el mar como en cualquier otro contexto. Este mes, hemos seguido al Class40 IBSA, viviendo con Bona todas las dif√≠ciles condiciones a las que se ha enfrentado y que ha superado con destreza, y ha sido un gran placer abrazarle en la l√≠nea de meta de Fort-de-France, celebrando el tercer puesto en una de las regatas m√°s duras del circuito internacional de Class40".

Recordar la regata es como rememorar una partida de ajedrez jugada en el Atl√°ntico, que primero puso a prueba a las tripulaciones con tormentas y olas de hasta cinco metros, y luego las dej√≥ a merced de la escasez de viento, en busca de mejores condiciones mucho m√°s al sur de lo esperado, alargando los tiempos de viaje y el n√ļmero de millas recorridas;

Alberto y Pablo en el Class40 IBSA salen el 29 de octubre de Le Havre para una primera etapa, que los lleva a Lorient, una parada obligatoria decidida por la organización, para evitar que las tripulaciones acaben en la tormenta Ciarán. Después de 300 millas, el 30 de octubre, el Class40 IBSA termina en octava posición, tras navegar en medio de un vendaval durante 1 día, 11 horas, 58 minutos y 5 segundos.

La segunda etapa, de Lorient a Martinica, zarpa el 6 de noviembre, y el Class40 IBSA se mantiene entre los líderes; se enfrenta a altas olas, corrientes y un fuerte viento a lo largo del golfo de Vizcaya. Uno de los pasajes críticos de la regata tiene lugar cuando Bona se dirije hacia el Sur mientras que algunos de los equipos de la retaguardia huyen hacia el Oeste, en busca de viento.

Con las flotas separadas y una distancia entre los dos grupos de m√°s de 600 millas: parecen pr√°cticamente dos regatas diferentes con una misma l√≠nea de meta. El descenso del IBSA hacia el Sur continua con determinaci√≥n, con los patrones manteniendo el control tanto sobre el grupo que va en cabeza, como sobre las tripulaciones inglesa y francesa que presionan por detr√°s. La cuenta atr√°s para la llegada comienza el 21 de noviembre: la calma frena a ambas flotas, pero Alberto y Pablo aprietan el acelerador; de hecho, en la √ļltima noche de regata recuperan dos posiciones y la ventaja necesaria para asegurarse un puesto en el podio de una regata tan emocionante como compleja, concluyendo con satisfacci√≥n una temporada que, a lo largo del a√Īo, ha llevado al IBSA a navegar m√°s de 13.000 millas, participar en seis regatas y ganar la RORC Caribbean 600 y la Les Sables-Horta-Les Sables.

EL PROYECTO: Sailing into the Future. Together comenz√≥ en enero de 2022; la asociaci√≥n entre IBSA y Alberto Bona se basa en valores comunes, y tiene como objetivo utilizar la vela como medio de comunicaci√≥n corporativa hacia el mercado y el mundo n√°utico. Ingenio, coraje, innovaci√≥n, responsabilidad son elementos que unen a IBSA y Alberto. El desaf√≠o oce√°nico, adem√°s de la regata deportiva, tambi√©n representa metaf√≥ricamente la historia, la filosof√≠a y la visi√≥n de la empresa, que siempre est√°n orientadas hacia el futuro y forman parte de un camino que acerca cada vez m√°s a IBSA al √°mbito de la sostenibilidad ambiental y social, la inclusi√≥n y la integraci√≥n. La Route du Rhum fue la primera etapa del programa trienal Sailing Into The Future. Together, que la compa√≠a farmac√©utica suiza inici√≥ con Bona y que contin√ļa en 2023 con un apretado calendario de regatas, entre ellas la Rolex Fastnet Race y la Transat Jaques Vabre.

EL BARCO: El barco con el que Alberto Bona particip√≥ en la Route du Rhum en noviembre es un Class40 de √ļltima generaci√≥n, con proa de scow. Dise√Īado por el arquitecto naval franc√©s Sam Manuard y construido por el astillero JPS Production, el barco es un modelo Mach 5, la √ļltima evoluci√≥n del Class40 de Manuard. Sus caracter√≠sticas: proa redondeada, creada con el objetivo de aumentar el rendimiento en navegaci√≥n; l√≠neas de agua y ap√©ndices dise√Īados para hacer del casco un todoterreno muy veloz. Incluye una ba√Īera amplia y protegida para afrontar la navegaci√≥n en las posiciones m√°s c√≥modas y seguras posibles.

EL SKIPPER: Alberto Bona es de Tur√≠n y licenciado en filosof√≠a. Como estudiante universitario, gan√≥ el trofeo Panerai con Stormvogel, un barco ULDB con el que cruz√≥ el oc√©ano Atl√°ntico por primera vez, ganando la ARC con una tripulaci√≥n neozelandesa. En 2012 particip√≥ en la Minitransat, quedando 5¬ļ, uno de los mejores resultados italianos de la historia en esta categor√≠a. En 2015 se pas√≥ a la categor√≠a de prototipos Mini 6.50 con PromostudiLa Spezia: gan√≥ el campeonato italiano y termin√≥ segundo en la traves√≠a oce√°nica Les Sables-Azores. En 2017 descubri√≥ la Class40: a bordo del antiguo Telecom Italia de Giovanni Soldini, particip√≥ en la Transat Jacques Vabres, donde se vio obligado a retirarse cuando iba sexto. En 2019 estuvo a bordo del trimar√°n Maserati Multi 70, uno de los barcos m√°s r√°pidos del mundo, donde practic√≥ con los foils antes de pasar al Figaro Beneteau 3, a bordo del cual particip√≥ en la Solitaire; termin√≥ 7¬ļ entre los rookies el primer a√Īo y 16¬ļ en la general en 2020. En 2021 gan√≥ el t√≠tulo italiano por equipos en alta mar y los europeos en dobles mixtos a bordo del Figaro 3. En 2022 inici√≥ el nuevo proyecto, con el apoyo del Grupo IBSA: con el nuevo Class40 IBSA, particip√≥ en la Route du Rhum 2022, finalizando en octava posici√≥n.

IBSA: IBSA (Institut Biochimique SA) es una multinacional farmacéutica suiza fundada en 1945 en Lugano. En la actualidad, sus productos están presentes en más de 90 países de los 5 continentes, a través de las 18 filiales de la empresa situadas en Europa, China y Estados Unidos. La empresa tiene una facturación consolidada de 900 millones de CHF y emplea a más de 2.200 personas entre la sede central, las filiales y los centros de producción. IBSA posee 90 familias de patentes aprobadas, además de otras en desarrollo, así como una amplia cartera de productos, que abarca 10 áreas terapéuticas: medicina reproductiva, endocrinología, dolor e inflamación, osteoarticular, medicina estética, dermatología, uroginecología, cardiometabólica, respiratoria, salud del consumidor. También es uno de los mayores operadores mundiales en el ámbito de la medicina reproductiva y uno de los líderes mundiales en productos a base de ácido hialurónico. IBSA ha basado su filosofía en cuatro pilares: Persona, Innovación, Calidad y Responsabilidad.

https://www.businesswire.com/news/home/20231124494832/es/

