Alberto Nadal (PP) acusa a Vox de plantear "cosas irrealizables" porque sabe que "ni va a gobernar ni quiere hacerlo"

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha acusado a Vox de plantear "cosas irrealizables" y lo ha achacado a que sabe que "no va a gobernar" o a que "no quiere" hacerlo. Además, ha indicado que en Extremadura el partido de Santiago Abascal tiene oportunidad de demostrar si quiere ayudar a la gobernabilidad, máxime cuando es "casi una obligación" colaborar con María Guardiola tras el resultado obtenido por el PP en las urnas el 21 de diciembre.

En una entrevista concedida a Europa Press, Nadal ha recordado que Vox "participó en muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular", pero "buscó una excusa para no seguir gobernando y ejerciendo esa responsabilidad", en alusión a la decisión de los de Abascal de salir de los gobiernos en CCAA en julio de 2024 por el reparto de menores migrantes.

"Es importante que los españoles sepan que cuando votan a un partido político no todos quieren asumir la responsabilidad del gobierno. Ahora Vox tiene oportunidades de ver si quiere ayudar a la gobernabilidad o no", ha manifestado, tras resaltar que el PP extremeño logró el 43% de los votos, subiendo "4,4 puntos respecto" a los últimos comicios autonómicos.

"EL PP SIEMPRE HA TENDIDO LA MANO"

Nadal ha destacado la subida de Guardiola en una comunidad que "históricamente ha votado a la izquierda" y que ahora "ha confiado masivamente en el gobierno del Partido Popular". Según ha subrayado, el PP suma más diputados que "toda la izquierda junta", dado que el PSOE ha sufrido "un castigo durísimo" y ha quedado "a más de 17 puntos" de los 'populares'.

"Evidentemente, el programa de gobierno que los extremeños han apoyado es el del Partido Popular. Y por lo tanto, es casi una obligación del resto de fuerzas de Extremadura el colaborar con el PP para que ese programa de gobierno se lleve hacia adelante con los matices que seguramente cada uno tenga que hacer", ha apostillado.

En este punto, ha indicado que el PP "siempre ha tendido la mano" a aquellas fuerzas que están dispuestas a llevar a cabo ese programa al gobierno. "Y estoy seguro que Guardiola y el PP de Extremadura van a llevar a cabo los acuerdos que son sensatos para que ese programa, que ha sido masivamente apoyado por los extremeños, se lleve a cabo en la práctica con el mayor apoyo posible", ha incidido.

CREE QUE EN ARAGÓN HABRÁ UN "MOVIMIENTO SEMEJANTE" AL DE EXTREMADURA

El vicesecretario de Economía del PP cree que el descenso del PSOE se verá también en las próximas citas electorales. "La primera prueba ha sido Extremadura y seguramente en Aragón podamos ver un movimiento semejante", ha afirmado.

Nadal ha destacado que Vox --que ha pasado de 5 a 11 escaños en las elecciones del pasado domingo-- "bloqueó" los presupuestos en Extremadura y por eso Guardiola optó por convocar unas elecciones. Según ha subrayado, en Aragón ha ocurrido lo mismo y Jorge Azcón también ha convocado comicios el 8 de febrero. "El PP no se eterniza en el gobierno si no puede aprobar el presupuesto, como hace Sánchez", ha resaltado.

El dirigente del PP cree que, una vez vistos los resultados en Extremadura, "todos" los partidos tendrán "que reflexionar" sobre lo que han dicho los extremeños en las urnas. A su entender, los de Abascal tienen ahora la oportunidad de demostrar si quieren ayudar a la gobernabilidad o no.

VOX "HA EMPEZADO A COPIAR" AL PP

Ante el hecho de que Vox también esté volcado en denunciar el empobrecimiento de las clases medidas en España con el Gobierno de Sánchez, igual que hace el PP, Nadal ha indicado que Vox "ha empezado a copiar" a su partido. "Ideas originales tampoco tienen tantas", ha dicho con ironía.

En cuanto a si le preocupa que Vox logre captar voto de clase obrera, a la vista del trasvase de votos de PSOE a ese partido en las extremeñas, Nadal ha rehusado valorar las estrategias de otros partidos y ha destacado que el PP se dirige "a todos los españoles".

"El PP es uno de los dos partidos de gobierno de España. Y hace programas para alcanzar el Gobierno, asumir la responsabilidad del Gobierno y mejorar la vida de los españoles", ha resaltado, para añadir que ofrece propuestas "sensatas" y "pragmáticas" centradas en los temas que "preocupan" a los españoles como la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo o la inmigración.

Es más, ha dicho que el PP sabe que las respuestas que ofrece "van a funcionar" y las van a "ejecutar de verdad". "Otros hacen otras cosas. Entre otras cosas decir, como saben que no van a gobernar o que no quieren gobernar, decir cosas que son irrealizables", ha afirmado.

Tras insistir en que el PP es "un partido de gobierno" y se dirige "a todos los españoles", Nadal ha destacado que elección tras elección van "aumentando su peso en el electorado" y se van "acercando a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno y lleve a la práctica un programa realista" que pueda "transformar, modernizar y ayudar a que España avance y crezca de una manera sostenible en el tiempo".