Albies conecta jonrón y los Bravos de Atlanta vencen 12-1 a los Marlins de Miami
MIAMI (AP) — Ozzie Albies conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 12-1 a los Marlins de Miami.
Jurickson Profar bateó dos jonrones en solitario para los Bravos, quienes superaron a los Marlins 21-1 en las últimas diez entradas de su serie de tres juegos. Matt Olson y Michael Harris II también conectaron cuadrangulares.
La estrella venezolana de Atlanta, Ronald Acuña Jr., recibió cuatro bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento, lo que llevó a la expulsión del mánager Brian Snitker.
El abridor de los Bravos, Joey Wentz (3-3), permitió una carrera y cinco hits en seis 2/3 entradas.
Después de ganar seis series consecutivas para llegar a 55-55 el 3 de agosto, los Marlins (62-71) perdieron su séptima serie consecutiva.
Snitker fue expulsado después de que Gusto (7-7) golpeara a Acuña con el primer lanzamiento tras el jonrón de Olson. Un enojado Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de dirigirse a primera base. Ambas bancas se vaciaron aunque no se lanzaron golpes.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
