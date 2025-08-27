LA NACION

Albies conecta jonrón y los Bravos de Atlanta vencen 12-1 a los Marlins de Miami

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Albies conecta jonrón y los Bravos de Atlanta vencen 12-1 a los Marlins de Miami
Albies conecta jonrón y los Bravos de Atlanta vencen 12-1 a los Marlins de MiamiMarta Lavandier - AP

MIAMI (AP) — Ozzie Albies conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 12-1 a los Marlins de Miami.

Jurickson Profar bateó dos jonrones en solitario para los Bravos, quienes superaron a los Marlins 21-1 en las últimas diez entradas de su serie de tres juegos. Matt Olson y Michael Harris II también conectaron cuadrangulares.

La estrella venezolana de Atlanta, Ronald Acuña Jr., recibió cuatro bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento, lo que llevó a la expulsión del mánager Brian Snitker.

El abridor de los Bravos, Joey Wentz (3-3), permitió una carrera y cinco hits en seis 2/3 entradas.

Después de ganar seis series consecutivas para llegar a 55-55 el 3 de agosto, los Marlins (62-71) perdieron su séptima serie consecutiva.

Snitker fue expulsado después de que Gusto (7-7) golpeara a Acuña con el primer lanzamiento tras el jonrón de Olson. Un enojado Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de dirigirse a primera base. Ambas bancas se vaciaron aunque no se lanzaron golpes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    1

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  2. La Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
    2

    “Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria

  3. Uno de los bancos de inversión más grande usó a Star Wars para explicar a la Argentina
    3

    Uno de los bancos de inversión más grande usó a Star Wars para explicar a la Argentina

  4. Djokovic reveló que Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: "Mi mundo se colapsó"
    4

    Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”

Cargando banners ...