Albiol pide reunirse con Sánchez tras un asesinato en un edificio ocupado de Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar "la ocupación ilegal y las gravísimas consecuencias que provoca" tras el asesinato de un joven este jueves en un edificio ocupado de titularidad municipal, informa el consistorio en un comunicado.

Albiol ha comparecido este jueves tras conocerse la muerte violenta de un joven en el antiguo instituto B-9, un espacio ubicado en el barrio de Sant Roc de Badalona que está ocupado desde 2023.

"El Ayuntamiento de Badalona hace dos años que está atrapado en procedimientos judiciales para recuperar este edificio municipal, procedimientos que la actual legislación ralentiza y eterniza", ha dicho Albiol, que ha tachado este proceso de calvario judicial interminable.

El alcalde ha manifestado que el asesinato es "la prueba más clara de que la ley falla y que el Gobierno de España ha fallado de forma estrepitosa por no poner medidas" y ha acusado al Ejecutivo de negarse a tramitar una ley para acabar con la ocupación ilegal.

Según Albiol, desde septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Badalona ha hecho 13 trámites administrativos y judiciales para intentar desalojar este espacio, un proceso que se ha dilatado en el tiempo y que evidencia "el despropósito que supone estar batallando durante años para recuperar una posesión".