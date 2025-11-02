Alcalde asesinado en México contaba con protección oficial, dice gobierno

El gobierno de México informó este domingo que el alcalde asesinado la noche del sábado durante un evento público en el estado de Michoacán (oeste), contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos.

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas, al tiempo que denunciaba la situación de violencia ligada al crimen organizado en el lugar.

En septiembre pidió apoyo del gobierno federal en el municipio.

"Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal", dijo en sus redes sociales. "No queremos ser un alcalde asesinado más que se encuentre en la estadística", declaró.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo este domingo que Manzo "contaba con protección asignada desde diciembre pasado" y que "en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional".

"La Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal", añadió.

Harfuch dijo que hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación por el crimen.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbam condenó el asesinato en su cuenta de X.

"Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más", dijo. La presidenta convocó a una reunión con su gabinete de seguridad la mañana de este domingo, tras el asesinato del alcalde.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica y con costa al Pacífico. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos y de otros frutos como el limón.

En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, representante de los productores de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.

