Alcalde de Algeciras renuncia temporalmente a su militancia del PP para defenderse ante la denuncia del PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo —al ser también senador— por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Así, ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no renuncia a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador.

En una nota, Landaluce ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance". En este sentido, ha afirmado que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y ha afirmado que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".

El alcalde ha considerado que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal". "Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención", ha añadido.

