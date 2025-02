Alcalde de Burdeos se entusiasma por la oferta de Kahn para comprar el club de fútbol

PARÍS (AP) — El alcalde de Burdeos está cumpliendo su parte para ayudar al atribulado club de fútbol de la ciudad al alabar la posibilidad de que Oliver Kahn asuma el control.

Kahn fue uno de los mejores porteros del mundo con el Bayern Múnich y la selección de Alemania. Está en negociaciones para comprar el Burdeos, el seis veces campeón de Francia que se ha desplomado a la cuarta división con deudas de 118 millones de euros (124 millones de dólares).

Kahn se reunió el viernes pasado con el alcalde de la ciudad, Pierre Hurmic, y otros funcionarios locales para presentar su plan de adquisición.

“Hay elementos confidenciales que no puedo revelar, pero lo que puedo decir es que parecen serios, motivados y tienen los fondos necesarios. Soy muy sensible a su oferta”, declaró Hurmic a The Associated Press por teléfono el lunes. “El hecho de que quieran comprar el club y el estadio parece ser un buen augurio, aún más porque parece estar logrando que (el presidente actual) Gérard Lopez reaccione. Leí en la prensa que él también podría hacer una oferta para comprar el estadio, lo cual es completamente nuevo".

La enorme deuda del club, vinculada al hecho de que no posee su propio estadio —que es de propiedad pública— dificulta atraer inversores.

Los problemas financieros comenzaron hace unos años.

La pandemia y el colapso de un contrato televisivo causaron enormes pérdidas. Después de que el patrocinador King Street se retirara, Lopez adquirió al Burdeos en junio de 2021. La temporada siguiente terminó en el último lugar en la Ligue uno y descendió.

Después de dejar escapar por poco el ascenso a la máxima categoría, el Burdeos sufrió una doble relegación la temporada pasada, cayendo a la Liga Nacional dos de cuarta categoría.

La falta de garantías financieras ante el organismo regulador del fútbol francés significó que el Burdeos fuera puesto en administración por el tribunal comercial de la ciudad, lo que desencadenó el segundo descenso.

Si bien eso proporcionó un respiro a través de una congelación de deudas, también significó que el Burdeos —afectuosamente conocido como “Les Girondons”— perdiera su estatus profesional.

El Burdeos se reunirá nuevamente con sus acreedores el 18 de marzo.

Con apenas una plaza de ascenso disponible y el Burdeos en el segundo lugar, perder la oportunidad de alcanzar la tercera división podría reavivar problemas fuera del campo.

Las disputas entre los aficionados sobre cómo se gestiona Burdeos resultaron en varios enfrentamientos entre los dos principales grupos de ultras. Hurmic se reunió con representantes de ambos grupos para ayudar a apaciguar las tensiones, pero comprende las reservas sobre Lopez.

“Él tomó el control de un club que estaba en primera división y actualmente estamos en la cuarta”, dijo Hurmic. “Tengo previsto reunirme con él muy pronto”.

El Burdeos también ganó cuatro veces la Copa de Francia, tres Copas de la Liga y alcanzó la final de la UEFA en 1996 con un equipo que incluía a Zinedine Zidane y perdió ante un Bayern Múnich con Kahn en la portería.

Kahn no es el único pretendiente potencial, dijo Hurmic, pero tiene el mismo mensaje para cualquiera que quiera hacerse cargo.

“Les Girondis son parte del patrimonio de Burdeos”, afirmó. “Burdeos no es un producto financiero, es un apego a la ciudad y sus habitantes".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.