Alcalde de Chicago ordena investigar denuncias de actividades ilegales por parte de agentes de inmigración

Por Kalea Hall

DETROIT, 31 ene (Reuters) - El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó un decreto en el que ordena al departamento de policía de la ciudad investigar cualquier presunta actividad ilegal de los agentes federales de inmigración y remitir a los agentes a la justicia si es necesario, informó su oficina el sábado.

"Estamos poniendo a ICE sobre aviso en nuestra ciudad. Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras (el presidente Donald) Trump inunda nuestras comunidades con agentes federales y aterroriza a nuestros residentes", dijo Johnson en un comunicado.

La orden instruye a los agentes de policía de Chicago a conservar las imágenes de las cámaras corporales de los incidentes e identificar al oficial supervisor federal presente en el lugar.

Los agentes de Chicago también deben completar informes sobre cualquier ley estatal o local que presuntamente hayan violado los agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza, dijo que el personal del ICE se adhiere a "los más altos estándares profesionales" en su trabajo.

"Estas acusaciones de conducta delictiva por parte de las fuerzas del orden del ICE son FALSAS", dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Los agentes federales suelen gozar de inmunidad frente a los procesos judiciales estatales por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales. La inmunidad solo se aplica cuando las acciones de un agente han sido autorizadas por la ley federal y eran necesarias y adecuadas.

Destacados líderes demócratas de todo el país han estado rechazando los esfuerzos de la administración Trump en materia de inmigración, especialmente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis.

(Reporte de Kalea Hall; Editado en español por Javier Leira)