Alcalde de Huelva muestra su "decepción" porque el Festival de la ciudad "merece estar" al nivel de Sitges o Málaga

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mostrado este martes, "su decepción" porque el Festival de Cine Iberoamericano "no reciba un trato especial, al igual que certámenes como Málaga o San Sebastián", dada su "historia y su apuesta por la industria", todo ello tras conocerse la subvención concedida en concurrencia competitiva por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa para informar sobre el inminente inicio de las obras de peatonalización del Centro de la ciudad, Cruz ha negado que "la cuantía concedida por el Ministerio sea inferior a la que destinaba cuando era miembro del Patronato del Festival", sino que "al salir del mismo, cesa su colaboración" y "como ocurren con el resto de festivales a excepción de tres, se va a concurrencia competitiva".

"Nosotros hemos ganado la subvención concurriendo, pero me decepciona que no tenga un trato especial como lo tiene Sitges, Málaga o San Sebastián porque tiene la historia, la calidad, la trayectoria y el papel que juega suficientes para ello. Es verdad que no tenemos el nivel comercial, pero evidentemente, es de los más antiguos de España, apuesta por el cine de calidad y por la industria cinematográfica", ha valorado.

Asimismo, el primer edil ha aludido a que posee "una gloriosa trayectoria a excepción de la situación complicada que vivimos hace unos años y se supo encauzar".

Por lo que Cruz ha reiterado que el festival onubense "se merece estar ahí, es una decisión que tomó el gobierno", pero ha anunciado que seguirán "concurriendo a todas las convocatorias, mantener las relaciones y conseguir el máximo apoyo financiero".

Al respecto, el edil ha incidido en que "cuando se anunció su retirada del Patronato", tuvo la oportunidad de hablar con el ministro "y se lo trasladamos", pero "mantenían la posición de remitirlo a las convocatorias" y "así se ha hecho", toda vez que ha señalado que el Ayuntamiento "dio un paso decisivo al pasar de los 90.000 euros a más de 350.000 euros" con el objetivos de "alcanzar la 50 edición con estos niveles de financiación".

"Mientras tanto, no me voy a cansar de plantear que el Festival merece tener una relación directa con el Gobierno de España. Si se mantienen en esa posición, pues le corresponderá a ellos, pero a mí como responsable me toca defender a mi certamen y que sea uno de los mejores de España, único en su género a pesar de que en otros festivales aborde el tema de americano, pero nada que ver con el Festival de Cine Iberoamericano", ha concluido.

Europa Press