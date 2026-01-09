LA NACION

Alcalde de Kiev pide abandonar la ciudad temporalmente por corte de calefacción

El alcalde de Kiev pidió el viernes a los residentes de la capital que abandonen temporalmente la ciudad y busquen lugares con calefacción en otras zonas, después de que un bombardeo ruso masivo dejara sin suministro térmico a la mitad de los edificios.

"La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev —casi 6.000— están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo", dijo el alcalde, Vitali Klitschko, en las redes sociales.

"También hago un llamado a los residentes de la capital que tengan la posibilidad de abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a lugares con fuentes alternativas de energía y calefacción, para que lo hagan", añadió. La capital registraba el viernes temperaturas en torno a los -8 °C y en descenso.

AFP
