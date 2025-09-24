Alcalde de Londres tacha a Donald Trump de "racista", "misógino e islamófobo"

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tachó el miércoles a Donald Trump de "racista, sexista, misógino e islamófobo", en respuesta a nuevos ataques formulados en su contra por el presidente estadounidense en la Asamblea General de la ONU.

"Veo Londres, en donde hay un alcalde espantoso, un alcalde realmente espantoso", declaró Trump el martes en un discurso incendiario ante las Naciones Unidas.

"Todo ha cambiado mucho. Ahora quieren instaurar la sharia" (ley islámica), añadió el mandatario republicano, algo que no es cierto.

"Creo que el presidente Trump ha demostrado ser racista, sexista, misógino e islamófobo", reaccionó en la cadena británica Sky News Sadiq Khan, quien en 2016 se convirtió en el primer musulmán en gobernar una gran capital occidental.

Khan también defendió a Londres, una "ciudad liberal, multicultural, progresista y próspera".

Donald Trump ya ha atacado en numerosas ocasiones a Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, que en 2024 renovó con holgura la alcaldía de Londres para un tercer mandato.

Durante una visita a Escocia en julio, el presidente estadounidense dijo que el alcalde de Londres "hacía un trabajo terrible".

La semana pasada, Trump realizó una visita de Estado en Reino Unido pero no fue a Londres. Se reunió con el rey Carlos III en Windsor, al oeste de la capital, y con el primer ministro Keir Starmer en Chequers, una residencia campestre a 70 km de Londres.

