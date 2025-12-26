Alcalde de Londres, "Trump nos ataca porque está celoso"

Khan también calificó de "antipatriotas" a los derechistas británicos, acusándolos de intentar destruir Londres porque es una ciudad diversa, progresista, liberal, multicultural e increíblemente exitosa.

Según el alcalde laborista, la capital se ha convertido en un campo de batalla en una feroz guerra cultural, que ha provocado un aumento del racismo en la ciudad.

A principios de este mes, Trump declaró a Politico que Khan es un alcalde horrible y también incompetente, malvado y repugnante.

El magnate también afirmó que algunas zonas de Londres se han convertido en zonas prohibidas para la policía, mientras que el vicepresidente J.D. Vance declaró que Londres se está volviendo islamista en 2024. (ANSA).