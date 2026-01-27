Alcalde de Milán dice que los agentes del ICE "no son bienvenidos" a los Juegos de Invierno

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, aseguró este martes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos "no son bienvenidos" a la ciudad que albergará los Juegos de Invierno a partir del 6 de febrero.

"Esta es una milicia que mata... Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a (el presidente estadounidense Donald) Trump por una vez?", declaró Sala en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio.

Este mismo martes, un portavoz del ICE confirmó a la AFP que agentes de un organismo que opera bajo el paraguas de esta agencia participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno (del 6 al 22 de febrero). El ICE está en el ojo del huracán por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis, durante unos operativos contra la inmigración irregular.