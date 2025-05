Alcalde de Newark dice que le tomaron huellas por segunda vez para 'humillarlo'

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El alcalde de Newark denunció que los fiscales federales intentaron "humillarlo y degradarlo" al hacerle tomar sus huellas dactilares y tomarle una foto de ficha por segunda vez el jueves, después comparecer en la corte tras ser arrestado en una protesta frente a un centro de detención de inmigrantes.

El alcalde, Ras Baraka, un demócrata que busca la nominación de su partido para gobernador, como la fiscal federal interina Alina Habba comparecieron en la corte para una audiencia procesal de aproximadamente 15 minutos ante el juez magistrado Andre Espinosa.

La audiencia cubrió principalmente temas de proceso en el caso, que surgió de un encuentro el viernes fuera del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall.

Habba no habló durante la audiencia, pero se sentó detrás del asistente del fiscal Stephen Demanovich, quien aseveró que el gobierno disputa las afirmaciones de Baraka de que no cometió ningún delito y que fue invitado a la propiedad de la instalación.

La confusión sobre si Baraka había sido fichado y procesado después de su arresto se desató después de que el juez dio por terminada la sesión. Cuando las partes comenzaron a irse, el juez agregó que el alcalde necesitaría ser procesado por el Servicio de Alguaciles y que tomaría 10 minutos. Baraka, luciendo confundido, declaró que ya había sido procesado después de su arresto. El juez señaló que los "agentes" lo habían procesado, pero no los alguaciles.

"Vamos", expresó Baraka, yendo con los alguaciles.

Hablando ante una multitud de simpatizantes fuera de la corte, Baraka explicó por qué le tomó un tiempo salir del edificio.

"Están haciendo todo lo posible para humillarme y degradarme tanto como puedan", señaló. "Siento que lo que hicimos fue completamente correcto. No violamos ninguna ley. Defendimos la Constitución de este país, la constitución del estado de Nueva Jersey".

El jueves se envió un mensaje solicitando una respuesta a la oficina del fiscal de Estados Unidos.

El cargo de paso ilegal contra Baraka conlleva una sentencia máxima de 30 días en prisión. Espinosa indicó que las reglas de la corte le permitían decidir el asunto él mismo ya que era una "ofensa menor", pero los abogados de Baraka dijeron que se reservan el derecho a tener un juicio con jurado.

Uno de los abogados de Baraka, Rahul Argawal, indicó que la defensa esperaba buscar desestimar los cargos porque el alcalde fue arrestado por agentes federales en propiedad privada, calificándolo de "defecto jurisdiccional". Agregó que era una "persecución selectiva" y que solo el alcalde había sido arrestado.

Demanovich señaló que el gobierno disputaba eso, pero no entró en detalles.

Los testigos habían dicho que el arresto la semana pasada se produjo después de que Baraka intentara unirse a tres miembros de la delegación del Congreso de Nueva Jersey — los representantes Robert Menendez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman — en un intento de ingresar a la instalación.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el miércoles denunció el "espectáculo" en la instalación de detención, calificándolo de "una nueva bajeza de los demócratas del Congreso". Dijo que los republicanos están discutiendo posibles acciones disciplinarias, incluyendo censurar a los tres demócratas o removerlos de los comités de la Cámara.

El miércoles se dejaron mensajes solicitando comentarios a los tres demócratas.

Baraka ha sido un opositor declarado de las medidas contra la inmigración del presidente Donald Trump y un crítico vocal de la apertura de la instalación. Pero no mencionó al presidente por su nombre en comentarios fuera de la corte el jueves.

"Las personas que fueron allí a protestar tienen derecho a hacerlo. Tienen derecho a hacerlo y yo tengo derecho a hablar con ellos", afirmó.

Baraka había regresado al centro el martes, pero se fue sin incidentes. No estaba claro de inmediato cómo la aparición de Baraka en las puertas el martes difería del viernes cuando fue arrestado.

Ha negado estar en la propiedad de la instalación de detención, que es operada por el operador de prisiones privadas Geo Group.

En un video del altercado del viernes compartido con The Associated Press, se puede escuchar a un funcionario federal con una chaqueta con el logo de Investigaciones de Seguridad Nacional diciéndole a Baraka que no podía entrar porque "usted no es un miembro del Congreso".

Baraka luego salió del área segura, reuniéndose con los manifestantes en el lado público de la puerta. El video lo mostró hablando a través de la puerta con un hombre en traje, quien dijo: "Están hablando de volver a arrestarlo".

"No estoy en su propiedad. No pueden salir a la calle y arrestarme", respondió Baraka.

Minutos después, varios agentes de Inmigración y Control de Aduanas, algunos con cubrebocas, lo rodearon a él y a otros en el lado público. Baraka fue llevado dentro, esposado.

El jueves indicó que los oficiales que lo arrestaron "me trataron con respeto".

Agregó: "Pero al final del día no debería haber estado allí".

Delaney Hall es un edificio de dos pisos junto a una prisión del condado y anteriormente operaba como una casa de transición. En febrero, Inmigración y Control de Aduanas otorgó un contrato de 15 años a The Geo Group Inc. para operar el centro de detención.

No se fijó una fecha de juicio el jueves, pero ambas partes acordaron que mediados o finales de julio podría funcionar.

___________________________________

La corresponsal Leah Askarinam en Washington contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.