Alcalde de Nueva York decía que era "el futuro del Partido Demócrata". ¿Qué falló?

NUEVA YORK (AP) — Hace cuatro años, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asumió el cargo con una confianza arrolladora, prometiendo liderar un gobierno como ningún otro en la historia y declarándose el "futuro del Partido Demócrata".

En cuanto a la primera promesa, el alcalde cumplió con creces. Pero a medida que su tumultuoso mandato llega a su fin, Adams, de 65 años, se encuentra políticamente aislado y sus aspiraciones de líder partidista son si acaso un recuerdo lejano.

En cambio, ha pasado sus últimas semanas en el poder recorriendo el mundo, reflexionando públicamente sobre trabajar en el sector privado y arremetiendo contra los "criticones" y "detractores" a quienes acusa de pasar por alto sus logros.

Para muchos de sus seguidores, la era de Adams será recordada como una oportunidad perdida. Solo el segundo alcalde negro en la historia de la ciudad, ayudó a guiar la recuperación de la pandemia de COVID-19, a menudo vinculando el resurgimiento de la ciudad con su propio ascenso desde humildes raíces en Queens.

En un momento en que muchos demócratas luchaban por abordar las preocupaciones de los votantes sobre la seguridad pública, atrajo la atención nacional por una agenda "radicalmente práctica" centrada en reducir el crimen y reactivar la economía.

Pero aunque la mayoría de las categorías de delitos volvieron a los niveles prepandémicos, Adams probablemente será recordado por otro superlativo: es el único alcalde de la ciudad de Nueva York en la era moderna que ha sido acusado mientras estaba en el cargo.

"Eso decepcionó a los votantes, especialmente los votantes negros, que tenían grandes expectativas y aspiraciones", declaró Basil Smikle, un estratega político que se desempeñó como director ejecutivo del Partido Demócrata del estado. "Entró con mucho capital político pero lo desperdició, en parte debido a su propia arrogancia".

Igualmente memorables, quizás, fueron los casos extraños a lo largo del camino: su odio a las ratas y miedo a los fantasmas; los misterios sobre su hogar, su dieta, su infancia; y su interminable expresión de frases, gestos e historias desconcertantes que podían transformar instantáneamente un evento burocrático mundano en un meme ampliamente compartido.

"Muchos alcaldes quieren ser filtrados, quieren pretender quiénes son y actuar como si fueran perfectos", indicó Adams durante un reciente discurso en el Ayuntamiento, un evento desenfrenado que terminó con el alcalde enterrando una cápsula del tiempo de sus logros bajo una acera de Manhattan. "Yo no lo soy".

Arrogancia versus seriedad

Adams asumió el cargo después del período del alcalde Bill de Blasio en enero de 2022, en medio de un repunte de COVID-19 que estaba matando a cientos de neoyorquinos cada día, junto con un preocupante aumento tanto en el crimen violento como en el desempleo.

Adams, un ex capitán de policía, alcalde del distrito de Brooklyn y senador estatal, aumentó las patrullas en las calles y el metro, reintrodujo una controvertida unidad anticrimen y nombró a la primera comisionada de policía mujer del departamento. También levantó cejas por instalar a muchos de sus antiguos aliados del departamento de policía, incluidos algunos exfuncionarios que habían sido acusados de conducta inapropiada.

Mientras animaba a los neoyorquinos a volver a sus vidas previas a la pandemia, Adams hizo un esfuerzo por liderar con el ejemplo, frecuentando clubes privados y restaurantes de lujo para "probar el producto" y "devolver la bravura" a la ciudad, dijo.

Pero si los neoyorquinos inicialmente toleraron la pasión de Adams por las fiestas nocturnas, parecía haber una creciente sensación de que el alcalde estaba distraído, o incluso holgazaneando, según Hank Sheinkopf, un consultor demócrata de larga data y partidario de Adams.

"Había una tensión entre la arrogancia y la seriedad", señaló Sheinkopf. "Los neoyorquinos querían ver más seriedad. No querían verlo de fiesta en algún club para el cual no podían pagar".

No ayudó que Adams a menudo se negara a decir quién pagaba sus comidas, su entrada a clubes privados o sus vuelos fuera de la ciudad. Cuando los reporteros vigilaban sus actividades nocturnas, descubrían que Adams, quien durante mucho tiempo profesó ser vegano, pedía regularmente el branzino.

Preguntado sobre su dieta, el alcalde reconoció que comía pescado y ocasionalmente "picoteaba" pollo, describiéndose a sí mismo, como a menudo lo haría en los años venideros, como "perfectamente imperfecto".

Crisis en el Ayuntamiento

La investigación por corrupción en la campaña de Adams, iniciada silenciosamente en las primeras etapas de su alcaldía, salió a la luz pública en el otoño de 2023, cuando agentes federales incautaron los teléfonos del alcalde mientras salía de un evento. La pesquisa siguió durante casi un año, mientras Adams enfrentaba nuevos retos, incluida una oleada de migrantes que llegaban a la ciudad en autobús.

Luego, el 26 de septiembre de 2024, los fiscales federales presentaron cargos de fraude y soborno contra Adams, acusándolo de permitir que funcionarios turcos y otros empresarios compraran su influencia con contribuciones de campaña ilegales y grandes descuentos en viajes al extranjero.

Los investigadores también incautaron teléfonos del comisionado de policía, el director de escuelas y varios vicealcaldes. Cada uno negó haber actuado mal, pero inmediatamente hubo un éxodo de funcionarios municipales y crecieron las preguntas sobre la capacidad del alcalde para gobernar.

Adams insistió, sin pruebas, en que había sido políticamente atacado por la administración de Biden por su crítica a la política de inmigración. Pero su mantra de "mantente enfocado, sin distracciones, y trabaja duro" parecía perder fuerza con cada nuevo escándalo.

Entre ellos: un asesor acusado por fiscales estatales en un supuesto esquema de soborno separado que involucraba un carril para bicicletas y un papel menor en televisión; otro asesor de larga data obligado a renunciar después de entregar una bolsa de papas fritas llena de dinero a un reportero; y una serie de acusaciones de abuso y corrupción dentro del departamento de policía, muchas de ellas vinculadas a amigos de larga data que Adams había instalado en posiciones de alto rango.

Al mirar hacia atrás en lo que salió mal, tanto los partidarios como los críticos del alcalde tienden a estar de acuerdo en al menos un punto: Adams podía ser leal hasta el extremo, negándose a distanciarse de sus aliados incluso después de que parecieran cruzar líneas éticas.

"Había un Ayuntamiento compuesto por líderes dedicados y competentes enfocados en ejecutar sus prioridades", sostuvo Sheena Wright, quien fue vicealcaldesa de Adams. "Había otro Ayuntamiento compuesto por personas que conocían al alcalde desde hace mucho tiempo y que se les permitía operar fuera de las normas del gobierno".

"Una bomba nuclear"

Ante la caída en las encuestas y la perspectiva de años en prisión, Adams comenzó a alinearse con el presidente Donald Trump, haciendo grandes esfuerzos para evitar criticar al republicano e incluso dejando abierta la posibilidad de cambiar de partido.

Eso pareció funcionar: semanas después de que Trump asumiera el cargo, el Departamento de Justicia desestimó el caso de corrupción, escribiendo en un memorando de dos páginas que había interferido con la capacidad de Adams para ayudar con la agenda de inmigración del presidente.

Pero en la opinión de Evan Thies, uno de los asesores más cercanos de Adams en ese entonces, ese fue el momento que selló el destino de Adams como alcalde de un solo mandato.

"Ese memorando nos cayó como una bomba nuclear", aseguró Thies.

El daño empeoró unos días después, cuando Adams apareció en Fox & Friends junto al zar de la frontera de Trump, Tom Honan, quien amenazó con "estar encima de él" si el alcalde no cumplía con la agenda de Trump.

"Parecía confirmar la creencia de que Adams cambió su responsabilidad hacia los neoyorquinos por su libertad personal", recordó Thies. "No era cierto, pero esa era la percepción".

Adams negó rotundamente haber hecho un trato con la administración Trump. Ha continuado sugiriendo una amplia conspiración en su contra, a veces culpando a burócratas en el "estado profundo".

Incluso habiendo superado el caso penal, Adams tuvo dificultades por construir una campaña de reelección. A principios de este año, su lugar en las encuestas cayó a un mínimo histórico. En septiembre, abandonó sus esfuerzos, apoyando al exgobernador Andrew Cuomo, un rival de antaño al que recientemente había llamado "serpiente y mentiroso".

A finales de diciembre, los planes de Adams para su vida después de alcalde siguen siendo inciertos.

"Hice lo que tenía que hacer, dejé todo lo que tenía en la cancha, y estoy ansioso por el próximo paso de mi viaje", aseveró el alcalde a los reporteros durante un discurso de despedida en el Ayuntamiento.

Luego, aunque le faltaban varias semanas en el cargo, se fue a México.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.