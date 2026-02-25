Alcalde de Nueva Zelanda nada en mar para aplacar temores de contaminación

El alcalde de la capital de Nueva Zelanda se dio este miércoles un chapuzón en el mar para intentar disipar los temores de contaminación, luego de que una avería en una planta de tratamiento descargó aguas residuales en el océano y lanzó materia fecal sobre residencias costeras.

Millones de litros de aguas servidas entraron a las pintorescas playas de la costa sur de Wellington desde el percance en la planta de Moa Point, el 4 de febrero.

El alcalde Andrew Little se zambulló buscando tranquilizar a los pobladores furiosos, al darles una señal de que el agua es actualmente segura.

"Quiero ser claro, permanece cierto riesgo, pero los resultados del monitoreo hasta ahora muestran que es bajo y depende de la gente decidir cómo responder", declaró Little.

El Consejo Municipal de Wellington había advertido previamente a los pobladores evitar nadar o pescar en la zona debido al riesgo sanitario.

La situación se agravó la semana pasada cuando una tormenta azotó la ciudad, provocando oleadas de hasta siete metros que lanzaron agua contaminada a las casas.

Los pobladores se quejaron de los residuos cubriendo sus viviendas.

"Ha sido asqueroso", declaró el poblador Roger Young a la televisión nacional RNZ.

"Cuando pasas el dedo por la pared, quedan marcas de este residuo que está allí y que claramente no es sal", comentó a RNZ Chris, un residente de Island Bay.

"Es residuo de las aguas servidas que flotan en la costa", aseguró.

La empresa Wellington Water, que administra la planta de Moa Point, trajo expertos de Australia para analizar lo sucedido, pero aún no está claro.