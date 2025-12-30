Alcalde de Tegucigalpa pide mantenerse insurrección pacífica permanente

Aldana dijo que no reconocerá "ningún resultado electoral" si no se realiza el conteo de 430 actos pendientes.

"No reconoceremos ningún resultado si no se cuentan las 430 actas y los invito a que nos atrincheremos en insurrección pacífica permanente hasta que se cuente el último voto", afirmó Aldana ante simpatizantes de Libre concentrados frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa.

La protesta fue convocada por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya.

Aldana se considera ganador de la alcaldía de Tegucigalpa al sostener que las actas garantizan su triunfo pese a que, según versiones extraoficiales, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, le aventaja por 888 votos.

Aldana pide la revisión de las 430 actas en las que, según él, se confirmaría su victoria.

Tras dar a conocer los resultados de las elecciones a nivel presidencial, que declararon como ganador a Nasry Asfura, del Partido Nacional, continúa el escrutinio de alcaldías y diputados. (ANSA).