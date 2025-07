Alcalde de Zuera: “La situación está prácticamente controlada, pero mantenemos la emergencia”

ZUERA (ZARAGOZA), 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, ha afirmado que la situación derivada del incendio en la empresa química Unión Derivan, ubicada en el término municipal, está "prácticamente controlada, pero mantenemos la emergencia y hasta que la cosa no esté muy clara, no se levantará el confinamiento". Las llamas han comenzado en la madrugada de este lunes en la empresa localizada en el polígono El Campillo, en el término municipal de Zuera (Zaragoza), y han obligado a activar la fase de emergencia nivel 1 del Plan de Emergencia Exterior de Aragón, siguiendo los protocolos establecidos para instalaciones con riesgo químico, incluyendo el confinamiento preventivo de los vecinos. En cuanto a las indicaciones que se han trasladado a los vecinos de Zuera, su alcalde ha explicado en declaraciones a Europa Press que se trata de un confinamiento preventivo y se ha instado a personas mayores y niños, especialmente, a que no salgan de sus viviendas. Al conocer la situación, "se dijo a los vecinos que mantuvieran cerradas las ventanas de sus casas", ha apuntado Salazar, que ha precisado que la nube de humo "no es tóxica", aunque sí es molesta, sobre todo para aquellos que padecen problemas de respiración, niños y gente mayor. "No se pueden hacer actividades en la calle según la emergencia que tenemos ahora, pero parece que ya casi está controlada", ha subrayado José Manuel Salazar. En torno a las 10.30 horas se informará de nuevo a la población "y si la cosa mejora, está previsto levantar el confinamiento", ha avanzado. La dirección del viento se lleva la nueva de humo fuera del pueblo y "la manda hacia los montes de Leciñena", ha observado Salazar, no obstante, "el problema sería que en un momento dado cambiará el aire y entonces nos traerá el humo hacia el pueblo. En principio, parece que no va a pasar, pero siempre es bueno tener tomadas las precauciones". Para mantener informados a los vecinos de Zuera, "estamos sacando comunicados en cada momento, con cada cambio de la situación vamos mandando notificaciones a la población mediante la página web del Ayuntamiento y redes sociales", ha señalado. Las labores de extinción del incendio continúan a las 10.00 horas de este lunes y desde el Gobierno de Aragón han expresado que el riesgo "comienza a bajar". También se ha confinado a la localidad de San Mateo de Gállego, así como a las urbanizaciones El Saso y El Llano, del citado término municipal.

