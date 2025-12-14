Alcalde dice que enfrentamiento en zona indígena de Guatemala dejó 13 muertos

Los enfrentamientos armados que se registraron en la comunidad indígena guatemalteca de Nahualá dejaron 13 muertos, dijo este domingo a la AFP el alcalde de la localidad, quien culpó de los hechos al ejército.

El balance del alcalde contradice la versión oficial del gobierno, que reconoce 5 muertos.

"Fueron 13 personas que murieron brutalmente emboscados de parte del ejército de Guatemala y gente de Santa Catarina Ixtahuacán", dijo el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.