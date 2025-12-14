Alcalde dice que enfrentamiento en zona indígena de Guatemala dejó 13 muertos
Los enfrentamientos armados que se registraron en la comunidad indígena guatemalteca de Nahualá dejaron 13 muertos, dijo este domingo a la AFP el alcalde de la localidad, quien...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Los enfrentamientos armados que se registraron en la comunidad indígena guatemalteca de Nahualá dejaron 13 muertos, dijo este domingo a la AFP el alcalde de la localidad, quien culpó de los hechos al ejército.
El balance del alcalde contradice la versión oficial del gobierno, que reconoce 5 muertos.
"Fueron 13 personas que murieron brutalmente emboscados de parte del ejército de Guatemala y gente de Santa Catarina Ixtahuacán", dijo el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj.
Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.
LA NACION
Más leídas
- 1
Araceli González se quebró al hablar en el programa de Mirtha Legrand sobre su relación con Adrián Suar
- 2
Fútbol inglés: el error de Aston Villa, el grave blooper en el clásico feroz y ¡el golazo de atrás de media cancha!
- 3
Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
- 4
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones