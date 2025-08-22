Alcalde ordena “militarización” de Cali tras ataque que mató a seis personas en Colombia
El alcalde de Cali ordenó el jueves la "militarización" de esa ciudad del suroeste de Colombia...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El alcalde de Cali ordenó el jueves la "militarización" de esa ciudad del suroeste de Colombia tras un ataque con un camión bomba que dejó seis muertos y cerca de 60 heridos frente a una base aérea, según el más reciente balance.
"Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali", dijo la noche del jueves el alcalde, tras el ataque contra una escuela militar de aviación.
Las autoridades atribuyen el brutal atentado a la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco.
LA NACION
Otras noticias de Colombia
Más leídas
- 1
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Las exigencias que habría puesto Martín Pepa para volver con Pampita
- 4
Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber