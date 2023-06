alcaldesa capital méxico dimitirá en busca de ser primera mujer presidenta del país

(Añade citas, contexto)

Ciudad de méxico, 12 jun (reuters) - la alcaldesa de ciudad de méxico, claudia sheinbaum, anunció el lunes que dejará su cargo el viernes para centrarse en la competencia por la candidatura del oficialista morena a los comicios del 2024 y tratar de convertirse en la primera mujer en de la historia del país en llegar a la presidencia.

Sheinbaum lidera desde hace meses las encuestas de preferencia de voto entre los posibles postulantes de Morena; entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, quien informó la semana pasada que dejaría el cargo el lunes, y el secretario de Gobernación, Adán López, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio (...) con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación", dijo la funcionaria en un anuncio junto a su gabinete.

Morena

Resolvió

el domingo que su candidato para los comicios será electo mediante cinco encuestas y será anunciado el 6 de septiembre. Entre las condiciones pactadas está que renuncien a sus cargos a más tardar el viernes.

"Hasta ahora las encuestas previas que se han realizado nos colocan en el primer lugar y estoy segura que seguirá siendo así", dijo la alcaldesa en un evento transmitido por internet.

Sheinbaum aseguró que daría continuidad, "con sello propio" al movimiento político que llevó a López Obrador al poder en 2018 y que ha sido denominado como "Cuarta Transformación", aludiendo a otros momentos muy significativos en la historia de México.

La alcaldesa saliente fue secretaria de Medio Ambiente cuando López Obrador gobernó la capital entre 2000 y 2005 y su portavoz en la campaña presidencial en 2006, elección que perdió ante el expresidente Felipe Calderón por un estrecho margen.

En el acto, Sheinbaum destacó que es la única contendiente que tiene una carrera científica -es doctora en ingeniería en energía - y que a la vez ha participado "en la lucha por los derechos del pueblo de México".

"He gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", añadió, en referencia a la base que postula Morena.

Según analistas políticos, el partido tiene una ventaja tan dominante en las encuestas de opinión para las elecciones de mediados del 2024 que su contienda interna equivale a una elección presidencial de facto. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Adriana Barrera)

