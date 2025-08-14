Alcaldesa de Washington D. C. coopera con Trump a pesar de “inquietante” toma de control policial

NUEVA YORK (AP) — A medida que las tropas de la Guardia Nacional se despliegan por toda su ciudad como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para emprender acciones enérgicas contra el crimen, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, responde con relativa moderación.

Ha calificado de “inquietante e inédita” la toma de control del departamento de policía metropolitana por parte de Trump y su decisión de activar a 800 miembros de la guardia, y ha llegado a describir sus esfuerzos como parte de un “impulso autoritario”.

Sin embargo, hasta ahora, Bowser ha evitado el tipo de retórica mordaz y ataques personales típicos de otros líderes demócratas de alto perfil, a pesar de la incursión sin precedentes en su ciudad. En cambio, coopera con los esfuerzos del gobierno, e incluso ha ordenado que los trabajadores de la ciudad despejen campamentos de personas sin hogar y trabajen más estrechamente con los agentes federales de inmigración, como Trump ha exigido.

“Aunque esta acción de hoy es inquietante e inédita, no puedo decir que, en vista de una parte de la retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos”, dijo Bowser a los periodistas en una conferencia de prensa en respuesta a los esfuerzos. Incluso sugirió que el aumento de recursos podría beneficiar a la ciudad.

“El hecho de que tengamos más presencia policial en los vecindarios puede ser positivo”, expresó.

Bowser argumentó que sus manos estaban atadas en gran medida, y señaló que la limitada autonomía permite que el gobierno federal “se inmiscuya en nuestra autonomía de muchas maneras”, al tiempo que defendió su enfoque.

“Mi tono será apropiado para lo que considero importante para el Distrito y lo que es importante para el Distrito es que podamos cuidar de nuestros ciudadanos”, manifestó.

El enfoque subraya la realidad de la precaria postura de Washington bajo el control del gobierno federal. Trump ha amenazado repetidamente con tomar el control total de la ciudad, abrumadoramente demócrata, que cuenta con autonomía gracias a un acuerdo de autonomía limitada aprobado en 1973 que podría ser revocado por el Congreso. Los republicanos, que controlan ambas cámaras, ya han congelado más de 1000 millones de dólares en gastos locales, recortando el presupuesto de la ciudad.

Eso la coloca en una posición muy diferente a figuras como el gobernador de California, Gavin Newsom, o el gobernador de Illinois, JB Pritzker, demócratas cuyos estados dependen del gobierno federal para el alivio de desastres y otros fondos, pero que, no obstante, han atacado implacablemente al gobierno actual mientras preparan el terreno para posibles candidaturas presidenciales en 2028.

Esos esfuerzos se producen en medio de profundas frustraciones de los votantes demócratas, quienes afirman que su partido no ha sido lo suficientemente agresivo en sus esfuerzos por contrarrestar las acciones de Trump.

“Desafortunadamente, ella está en una posición muy vulnerable”, dijo la estratega demócrata Nina Smith. “Este es el tipo de cosas que pueden suceder cuando no tienes los poderes que vienen con ser un estado. Así que eso es lo vemos ahora, la alcaldesa tratando de lidiar con una administración muy difícil, porque esta administración no ha mostrado moderación cuando se trata de cualquier tipo de barreras o normas constitucionales”.

Trabajando juntos

El impacto en la ciudad ha sido rápido.

El miércoles, agentes del FBI, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de la Administración de Control de Drogas, junto con miembros de la Guardia Nacional, se unieron a los agentes del Departamento de Policía Metropolitana en patrullajes por los vecindarios de la ciudad, provocando protestas de furiosos residentes.

Y el jueves, los trabajadores de la ciudad comenzaron a despejar campamentos de personas sin hogar, una medida que, según el vicealcalde de Salud y Servicios Humanos, Wayne Turnage, se tomó después de que su oficina fuera notificada por el Servicio de Parques Nacionales de que los agentes federales comenzarían a cerrar todos los campamentos de la ciudad, tanto en tierras federales como del Distrito.

Dijo que, dado que la ciudad tiene más recursos de servicios sociales que el gobierno federal, pensó que era mejor que la urbe hiciera el trabajo “de la manera en que debería hacerse”.

“Cerrar campamentos es un proceso muy, muy complejo”, comentó. “Estamos tratando con seres humanos que, en muchos casos, han sido marginados. Sus vidas están siendo perturbadas. Y por eso, hemos implementado un proceso que, en nuestra opinión, respeta eso”.

El jefe de policía de la ciudad también ordenó un aumento en la cooperación entre los agentes locales y federales de inmigración. En una orden ejecutiva firmada el jueves se establece que los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) ahora pueden compartir información con las agencias de inmigración sobre personas que no están bajo custodia, como alguien detenido en un control de tráfico o punto de control.

Mientras tanto, Bowser estaba fuera de la ciudad el jueves en Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Según la oficina de la alcaldesa, tenía un “compromiso familiar” y regresará a Washington el viernes por la tarde.

Un cambio respecto al primer mandato de Trump

El enfoque de Bowser marca un distanciamiento del primer mandato de Trump, cuando fue mucho más agresiva hacia el presidente.

Entonces, rutinariamente chocaba con el gobierno, como cuando ordenó que los trabajadores de la ciudad pintaran un letrero amarillo gigante que decía “Black Lives Matter” en una calle cerca de la Casa Blanca durante las protestas por la muerte de George Floyd en 2020.

Esta vez, Bowser adoptó un enfoque diferente desde el principio. Voló a Florida para reunirse con Trump en Mar-a-Lago después de su triunfo en las elecciones y ha trabajado para evitar conflictos y minimizar los puntos contenciosos, como hizo al retirar el letrero de “Black Lives Matter” después de que mandatario regresara a Washington en respuesta a la presión de los republicanos del Congreso.

El cambio refleja las nuevas dinámicas políticas en juego, con los republicanos en control del Congreso y un Trump envalentonado que ha dejado claro que está dispuesto a ejercer el máximo poder y desafiar los límites de maneras sin precedentes.

La concejal de D.C., Christina Henderson, dijo que entiende la posición de Bowser y está de acuerdo en gran medida con su conclusión de que una impugnación legal a las medidas de Trump sería una apuesta arriesgada. El presidente invocó la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia en su orden ejecutiva, declarando una “emergencia de criminalidad” para que su administración pudiera tomar el control de la fuerza policial de la ciudad. El estatuto limita ese control a 30 días a menos que obtenga la aprobación del Congreso.

“El desafío tiene que ver con la pregunta de ‘¿Es esto realmente una emergencia?’”, dijo Henderson, ex asistente del Congreso. “Esa es realmente la única parte que se podría impugnar”.

Henderson piensa que la ciudad enfrentaría pocas perspectivas en una batalla judicial, pero piensa que el gobierno de D.C. debería impugnar de todos modos, “solo sobre la base del precedente”.

Trump dijo el miércoles a los periodistas que cree que puede extender el plazo de 30 días declarando una emergencia nacional, pero afirmó: “Esperamos estar ante el Congreso muy pronto”.

“Pediremos extensiones sobre eso, extensiones a largo plazo, porque no puedes tener 30 días”, dijo. “Vamos a hacer esto muy rápidamente. Pero querremos extensiones. No quiero declarar una emergencia nacional. Si tengo que hacerlo, lo haré”.

La alcaldesa de D.C. tiene opciones legales limitadas

Como alcaldesa del Distrito de Columbia, Bowser tiene una relación muy diferente con el presidente y el gobierno federal a la de otros alcaldes o gobernadores.

La ciudad alberga a miles de trabajadores federales, y los despidos masivos efectuados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) ya han tenido un gran impacto en la economía de la urbe, pero cuenta con recursos legales limitados para luchar.

La respuesta de Bowser es un reflejo de la realidad de la situación, según una persona familiarizada con su pensamiento. Su estrategia ha sido centrarse en encontrar áreas donde ella y el nuevo gobierno puedan trabajar juntos en prioridades compartidas.

Por ahora, Bowser parece decidida a mantener su enfoque, y dijo el miércoles que está enfocada en “asegurarse de que la oleada federal sea útil para nosotros”.

En una entrevista con Fox 5 realizada el miércoles por la mañana, ella y el jefe de policía de la ciudad dijeron que un influjo de agentes federales vinculado a la toma de control de Trump mejoraría la seguridad pública, ya que habría más agentes en patrullajes.

La jefa de policía, Pamela Smith, dijo que el departamento de policía de la ciudad tiene un déficit de casi 800 agentes, por lo que la presencia policial adicional “claramente nos va a impactar de manera positiva”.

Pero Nina Smith, la estratega demócrata, dijo que, en su opinión, Bowser necesita un cambio de rumbo.

”¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se dé cuenta de que esta no es una persona que tiene los mejores intereses de la ciudad en el corazón?”, preguntó. “Creo que puede que sea el momento de que se ponga firme y se oponga”.

Los periodistas de The Associated Press Ashraf Khalil y Will Weissert en Washington contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.