Alcanza una valoración de US$500.000 millones tras la venta de acciones, según fuente

Por Krystal Hu

2 oct (Reuters) -

OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, ha alcanzado una valoración de US$500.000 millones tras un acuerdo en el que empleados actuales y antiguos vendieron acciones por valor de unos US$6600 millones, dijo el jueves a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Esto supone un aumento con respecto a su valoración actual de US$300.000 millones, lo que subraya el rápido crecimiento de OpenAI tanto en usuarios como en ingresos. Reuters informó de los detalles de la venta de acciones a principios de agosto.

Como parte del acuerdo, los empleados de OpenAI vendieron acciones a un consorcio de inversores entre los que se encontraban Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dabi y T. Rowe Price, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios.

La empresa había autorizado la venta de acciones por valor de más de US$10.000 millones en el mercado secundario, añadió la fuente.

Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX y T. Rowe Price no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

La venta de acciones se suma a la inversión anterior de SoftBank en la ronda de financiación primaria de US$40.000 millones de OpenAI.

La empresa generó unos ingresos de US$4300 millones en el primer semestre de 2025, alrededor de un 16% más de lo que obtuvo en todo el año pasado, publicó The Information esta semana.

La venta se produce en un momento en el que los gigantes tecnológicos compiten agresivamente por el talento en IA con lucrativos paquetes retributivos. Meta

está invirtiendo miles de millones en Scale AI y ha fichado a su consejero delegado, Alexandr Wang, de 28 años, para dirigir su nueva unidad de superinteligencia. (Información de Krystal Hu en San Francisco y Anusha Shah en Bengaluru; edición de Harikrishnan Nair y Janane Venkatraman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)