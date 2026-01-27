Alcaraz acaba con esperanza local De Miñaur y se medirá con Zverev en semifinales en Melbourne

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, Australia. 27 ene (Reuters) -

Carlos Alcaraz se metió el martes en las semifinales del Abierto de Australia por primera vez en su carrera con una dominante victoria por 7-5, 6-2 y 6-1 sobre el favorito local Álex de Miñaur, manteniendo viva su candidatura a conquistar un Grand Slam de carrera en Melbourne Park

El jugador de 22 años cambió la extravagancia por la eficacia en la Rod Laver Arena para acabar con las esperanzas de De Miñaur, sexto cabeza de serie, que aspiraba a poner fin a cinco décadas de espera de un campeón australiano en el torneo

El español, ganador de seis grandes, rompió pronto el saque de su rival y se puso con una ventaja de 3-0, pero su renovado saque quedó en entredicho en el quinto juego, cuando tuvo que hacer frente a tres puntos de ruptura

"Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando", comentó. "Estoy elevando mi nivel en cada partido (...) hablando con mi equipo. Tras el primer partido me dijeron que el nivel al que quiero jugar llegaría. Estoy jugando un gran tenis y estoy realmente feliz de llegar a semifinales"

De Miñaur recuperó pronto su servicio y volvió a romper para igualar, antes de recuperar otro break en el noveno juego y deleitar al público de la pista central al mantenerlo en el siguiente, pero algunos puntos flojos permitieron a Alcaraz imponerse en un apasionante primer set

"Es muy difícil. Comencé bien el partido y estaba golpeando bien con siete u ocho ganadores en los primeros juegos, pero Álex te obliga a acelerarte todo el tiempo", afirmó Alcaraz sobre su rival. "Quieres pegarle a la bola lo más fuerte que puedas, pero es imposible contra él. Me tomé un momento (...) y luego fui más paciente tras el 4-4. Tienes que estar muy centrado en cada bola, ganar el punto tres o cuatro veces"

Alcaraz comenzó el segundo set como lo hizo en el primero, pero esta vez no estaba dispuesto a dejar escapar la ventaja y con un par de golpes de revés ganadores cruzados se puso por delante 5-2

En el tercer set, el australiano cedió el saque y Alcaraz no miró atrás para llevarse la victoria y asegurarse un duelo en semifinales con el tercer cabeza de serie, Alexander Zverev, que

venció al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3)

"Learner jugó increíble desde la línea de fondo", dijo Zverev, que logró 24 aces y una doble falta en todo el partido. "No creo que haya jugado contra nadie que juegue tan bien desde la línea de fondo en mucho, mucho tiempo. No sé qué ha hecho Michael Chang (entrenador de Tien) con él fuera de temporada, pero la forma en que está jugando es increíble"

"Sin mis 20 aces, o algo así, probablemente no habría ganado hoy, así que obviamente estoy muy contento con mi saque. Y en general feliz de estar de vuelta en semifinales", comentó

Zverev se aseguró un break en el sexto juego del primer set, cuando Tien, de 20 años, envió un revés cruzado más allá de la línea para dar ventaja al germano. En la segunda manga, Tien se impuso a Zverev en el tie-break, pero el europeo se recuperó y ganó la tercera, eliminando los errores no forzados y rompiendo dos veces para ponerse por delante, y cerrando el partido en otro tie-break en el cuarto set

(Reporte adicional de Michael Church; editado en español por Carlos Serrano)