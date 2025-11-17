Alcaraz acaba el año como N.1 de la ATP, Cerúndolo el mejor latinoamericano
Pese a perder el domingo la final del Masters contra su gran rival Jannik Sinner, el tenista español Carlos Alcaraz acaba la temporada 2025 como número 1 de la clasificación de la ATP, mientras que el argentino...
Pese a perder el domingo la final del Masters contra su gran rival Jannik Sinner, el tenista español Carlos Alcaraz acaba la temporada 2025 como número 1 de la clasificación de la ATP, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo es el mejor de los latinoamericanos.
Es la segunda vez en su carrera que el español de 22 años acaba la temporada en lo alto del ranking, tras 2022.
Aunque le derrotó en la final del Masters, Sinner queda a 550 puntos del español, lastrado por la sanción de tres meses de suspensión que tuvo que cumplir a principios de año por un doble positivo por dopaje.
La diferencia del dúo que domina con puño de hierro el circuito masculino es abismal con respecto al resto de tenistas.
La diferencia entre Sinner y el tercer clasificado en el ranking, el alemán Alexander Zverev, es mayor que la que existe entre éste y el número 10.000.
Pese a tener ya 38 años, la leyenda serbia Novak Djokovic sigue estando entre los mejores y acaba el año en el cuarto puesto.
Entre los tenistas latinoamericanos, Cerúndolo queda a las puertas del Top 20 (N.21), seguido de cerca por el brasileño Joao Fonseca (N.24), que a sus 19 años está llamado a integrar a partir del próximo año la élite del tenis mundial.
Clasificación ATP a 17 de noviembre de 2025:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 puntos
2. Jannik Sinner (ITA) 11.500
3. Alexander Zverev (GER) 5.160
4. Novak Djokovic (SRB) 4.830
5. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.245 (+3)
6. Taylor Fritz (USA) 4.135
7. Alex De Minaur (AUS) 4.135
8. Lorenzo Musetti (ITA) 4.040 (+1)
9. Ben Shelton (USA) 3.970 (-4)
10. Jack Draper (GBR) 2.990
11. Alexander Bublik (KAZ) 2.870
12. Casper Ruud (NOR) 3.835
13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760
14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635
15. Holger Rune (DEN) 2.590
16. Andrey Rublev (RUS) 2.520
17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325
18. Karen Khachanov (RUS) 2.320
19. Jakub Mensik (CZE) 2.180
20. Tommy Paul (USA) 2.100
21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.085
...
24. Joao Fonseca (BRA) 1.635
36. Jaume Munar (ESP) 1.395
45. Sebastián Báez (ARG) 1.155
49. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078
60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920
61. Francisco Comesaña (ARG) 904
72. Mariano Navone (ARG) 785
80. Christian Garín (CHI) 726 (+25)
81. Alejandro Tabilo (CHI) 721
85. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 704 (-1)
89. Pablo Carreño (ESP) 681
93. Roberto Bautista (ESP) 670 (-2)
95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-)
