Alcaraz acaba el año como N.1 de la ATP, Cerúndolo el mejor latinoamericano

Pese a perder el domingo la final del Masters contra su gran rival Jannik Sinner, el tenista español Carlos Alcaraz acaba la temporada 2025 como número 1 de la clasificación de la ATP, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo es el mejor de los latinoamericanos.

Es la segunda vez en su carrera que el español de 22 años acaba la temporada en lo alto del ranking, tras 2022.

Aunque le derrotó en la final del Masters, Sinner queda a 550 puntos del español, lastrado por la sanción de tres meses de suspensión que tuvo que cumplir a principios de año por un doble positivo por dopaje.

La diferencia del dúo que domina con puño de hierro el circuito masculino es abismal con respecto al resto de tenistas.

La diferencia entre Sinner y el tercer clasificado en el ranking, el alemán Alexander Zverev, es mayor que la que existe entre éste y el número 10.000.

Pese a tener ya 38 años, la leyenda serbia Novak Djokovic sigue estando entre los mejores y acaba el año en el cuarto puesto.

Entre los tenistas latinoamericanos, Cerúndolo queda a las puertas del Top 20 (N.21), seguido de cerca por el brasileño Joao Fonseca (N.24), que a sus 19 años está llamado a integrar a partir del próximo año la élite del tenis mundial.

Clasificación ATP a 17 de noviembre de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) 11.500

3. Alexander Zverev (GER) 5.160

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830

5. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.245 (+3)

6. Taylor Fritz (USA) 4.135

7. Alex De Minaur (AUS) 4.135

8. Lorenzo Musetti (ITA) 4.040 (+1)

9. Ben Shelton (USA) 3.970 (-4)

10. Jack Draper (GBR) 2.990

11. Alexander Bublik (KAZ) 2.870

12. Casper Ruud (NOR) 3.835

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635

15. Holger Rune (DEN) 2.590

16. Andrey Rublev (RUS) 2.520

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.085

...

24. Joao Fonseca (BRA) 1.635

36. Jaume Munar (ESP) 1.395

45. Sebastián Báez (ARG) 1.155

49. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078

60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920

61. Francisco Comesaña (ARG) 904

72. Mariano Navone (ARG) 785

80. Christian Garín (CHI) 726 (+25)

81. Alejandro Tabilo (CHI) 721

85. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 704 (-1)

89. Pablo Carreño (ESP) 681

93. Roberto Bautista (ESP) 670 (-2)

95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-)

smr/obo/mcd/pc